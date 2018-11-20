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Специалисты НАСА назвали место посадки следующего марсохода

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© NASA / JPL-CaltechПроект марсохода Марс-2020Проект марсохода Марс-2020
© NASA / JPL-Caltech
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Ровер "Марс-2020" совершит посадку на территории кратера Йезеро в экваториальных регионах Марса, на чьем дне сохранились следы древних марсианских рек и озер, заявили в НАСА.

Марс сегодня (слева), так Марс мог выглядеть раньше (справа)
© NASA / Goddard Space Flight Center
Инженеры НАСА приступили к постройке марсохода "Марс-2020"
"Планетологи и геологи всей Земли хотели совершить посадку в этом кратере, однако это считалось невозможным или просто крайне опасным предприятием. Развитие технологий посадки и улучшения в конструкции нашего ровера сделали эту мечту реальностью", — заявил Кен Фарли (Ken Farley), научный руководитель миссии "Марс-2020" из Лаборатории реактивного движения НАСА.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity — он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.

Из-за проблем внешнеполитического характера этот марсоход, в отличие от двух других марсианских миссий НАСА, Curiosity и зонда Mars-Odyssey, не будет оснащен российским детектором воды NORD, который разрабатывался для этого ровера в ИКИ РАН группой Игоря Митрофанова. С другой стороны, на борту "Марса-2020", пока не получившего официальное имя, будет установлен микрофон, что позволит нам впервые "услышать" звуки Марса. 

Очередное селфи марсохода Curiosity
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Ровер Curiosity впервые за два года начал "буровые работы" на Марсе

До недавнего времени на роль места для посадки пятого ровера НАСА претендовали три региона Марса— Йезеро, плато Большой Сырт и кратер Гусева. Каждый из этих регионов может таить в себе следы древней марсианской жизни, что осложнило выбор ученых и заставило многих из них искать интересные, но труднореализуемые компромиссные варианты, в рамках которых "Марс-2020" мог посетить сразу две подобные точки.

© NASA/MGS/MOLA Science TeamКратер Йезеро был выбран главной точкой посадки ровера "Марс-2020"
© NASA/MGS/MOLA Science Team
Кратер Йезеро был выбран главной точкой посадки ровера "Марс-2020"

В конечном итоге, как отметил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения НАСА, руководство миссии решило не рисковать и остановило свой выбор только на кратере Йезеро, расположенном в нескольких десятках километров к югу от равнины Исиды.

Она представляет собой дно еще более крупной выемки, возникшей в горных регионах Марса в далеком прошлом после падения гигантского астероида. Как сегодня считают ученые, Озера и реки, стекающие со склонов кратера Йезеро, были одними из главных "поставщиков" влаги для этой равнины. Благодаря этому на его дне должны были сформироваться толстые слои глины и других осадочных пород, потенциально хранящие в себе следы вымершей марсианской жизни. 

Так художник представил то, как марсоход Пастер получает пробы грунта
© NASA's Goddard Space Flight Center/Dan Gallagher
Марсоход "Пастер" получил прибор для поисков марсианской жизни

В прошлом, посадка марсохода в этом регионе Марса считалась невозможной из-за того, что дно кратера Йезеро усеяно крупными и мелкими булыжниками, способными повредить аппарат при посадке. Инженеры НАСА решили эту проблему, создав новую версию "реактивной" системы посадки Skycrane, учитывающей рельеф местности при торможении и спуске марсохода.

Эта система, по словам Цурбухена, пока еще не до конца проверена, из-за чего место для посадки в будущем может изменено, если у экспертов НАСА появятся сомнения в работоспособности новой версии "небесного крана". Окончательное решение будет принято осенью 2019 года.


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