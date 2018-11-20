В Новосибирске разработали биопротез из вены быка для кардиохирургии

НОВОСИБИРСК, 20 ноя – РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) разработали новый, не имеющий аналога в России, тип биопротеза клапана для детской кардиохирургии из вены быка, сообщает Центр во вторник.

В клинике пояснили, что в России ежегодно врожденную патологию сердечно-сосудистой системы диагностируют более чем у 430 тысяч детей. Большую группу пациентов составляют больные со сложными пороками сердца, требующими протезирования пути оттока из правого желудочка в легочную артерию. Таким детям с первых дней жизни необходимы неоднократные операции для коррекции пороков.

"К сожалению, у педиатрической категории пациентов протезы легочной артерии быстро выходят из строя и требуют реимплантации. Это связано с ростом ребенка… Но основной причиной дисфункции протеза является кальцификация (отложение солей кальция в биоматериале протеза) в силу метаболических особенностей организма ребенка. Из-за прогрессирующей кальцификации створок искусственного клапана протез перестает функционировать. По этим причинам пациентам с врожденными пороками сердца приходится менять протезы несколько раз в течение жизни", — приводятся в сообщении слова детского хирурга Наталии Ничай.

Исследовательская группа Центра имени Мешалкина разработала протез легочной артерии для использования в детской кардиохирургии, который в меньшей степени подвержен кальцификации, что позволит ему служить дольше, чем существующие аналоги, а значит сократить количество повторных операций.

"Протезы изготовлены из очищенной и обработанной яремной вены быка. Отсутствие швов исключает дополнительные источники накопления кальция. Обработку производили с применением новой уникальной технологии антикальциевой защиты. Для этого использовали бисфосфонаты — препараты, блокирующие накопление фосфатов кальция. Эти препараты, ранее никогда не применявшиеся в кардиохирургии, позволяют в три раза уменьшить степень кальцификации", — пояснила Ничай.

Результаты доклинических исследований на экспериментальных животных уже подтвердили эффективность нового типа протеза, отметили в клинике.