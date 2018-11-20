"Пылинка будет фатальной": рисковый вояж к "прадеду" Плутона

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Космический зонд New Horizons достигнет в канун Нового года очередной цели — карликовой планеты Ультима Туле. Главный идеолог и бессменный руководитель этой миссии НАСА Алан Стерн рассказал РИА Новости, чем это небесное тело интересно ученым и куда зонд направится зонд после встречи с ним.

Конец карты

"Это очень маленький объект — примерно в 50 раз меньше, чем Плутон. Мы увидели его "сердце" и другие мелкие детали рельефа лишь в последние недели перед сближением, а как реально выглядит Ультима Туле, сможем сказать только после рандеву", — объяснил Стерн в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Зонд New Horizons сейчас входит в тройку наиболее быстрых и далеких от Земли рукотворных объектов вместе с парой аппаратов серии "Вояджер", выведенных в космос в далеком 1977 году.

Он запущен в космос с мыса Канаверал больше 12 лет назад, в начале января 2006 года, в рамках программы New Frontiers, нацеленной на создание межпланетных миссий "средних" масштабов. Это самый быстрый космический аппарат, когда-либо стартовавший с Земли: он движется со скоростью 58,5 тысячи километров в час.

В успешной работе и самом полете зонда есть и российский вклад. Его радиоактивное "сердце" наполнено нашим плутонием, а двигатели ракеты-носителя Atlas V, поднявшей его в космос, были разработаны и частично изготовлены инженерами и рабочими НПО "Энергомаш".

В середине июля 2015 года New Horizons прибыл в систему Плутона, пролетев всего в 13 тысячах километров от карликовой планеты и получив массу детальнейших фотографий поверхности этого небесного тела и его спутников. Человечество впервые увидело знаменитое "сердце" Плутона, равнину спутника, а также облака, дюны из метанового песка, своеобразные ледяные реки и "водные" вулканы.

Эти снимки и данные навсегда перевернули наши представления о Плутоне — он оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, постоянно обновляющимся. Теперь это не безжизненная ледышка на краю Солнечной системы, как считали ранее.

© NASA Пояс Койпера, "свалка" Солнечной системы © NASA Пояс Койпера, "свалка" Солнечной системы

Российские любители космоса могут узнать все самое интересное и важное о том, что New Horizons смог открыть на поверхности Плутона, в четверг, 22 ноября, на фестивале "Политех 360" в Москве. Алан Стерн лично расскажет о том, как строили зонд и что происходило "за кулисами" в момент совершения самых ярких открытий.

Как отметил Стерн, еще до того, как New Horizons сблизился с Плутоном и получил первые детальные фотографии его поверхности и передал их на Землю, его команда задумалась о том, чем зонд займется дальше.

Объединив усилия с сотнями астрономов по всему миру, ученые НАСА искали новую цель для зонда в поясе Койпера, на своеобразной "свалке" космических стройматериалов, оставшихся на окраинах Солнечной системы после ее формирования.

В августе 2015 года, практически сразу после встречи New Horizons с космическим "царем подземного мира", Стерн и его коллеги остановили выбор на карликовой планете 2014 MU69, открытой "Хабблом" почти ровно за год до этого. В этом году Стерн и его коллеги решили назвать ее "Ультима Туле" в честь острова на краю мира из мифов Древней Греции.

Долгое время астрономы считали этот объект своеобразной "предтечей" Плутона, его миниатюрной версией, содержащей в себе первичную материю Солнечной системы, не тронутую теплом или светом Солнца. Однако выяснилось, что первые впечатления могут быть сильно обманчивыми.

К примеру, прошлогодние наблюдения ученых НАСА за "тенью" 2014 MU69 показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов размерами примерно 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.

Последующие попытки получить фотографии этой тени закончились неудачно, и это заставило планетологов предположить, что этот объект может быть не двойной планетой, а роем мелких астероидов. Все споры о том, что представляет собой данная планета, должен разрешить New Horizons ближе к Новому году.

Новогодние подарки

"Мы подготовили обширную программу наблюдений, в рамках которой Ультима Туле будет всесторонне изучена. Нас особенно интересует, представляет ли этот объект собой одиночное небесное тело, пару карликовых планет или рой астероидов — от этого многое зависит", — пояснил ученый.

Истинный облик "последнего мира" Солнечной системы, по словам Стерна, заботит инженерную и научную команду зонда по той причине, что от этого зависит, удастся ли New Horizons благополучно пролететь через его окрестности и на каком расстоянии это можно сделать.

Подготовка к знаменательной встрече началась еще в конце лета. Когда камера LORRI получила первые фотографии 2014 MU69 с расстояния в 160 миллионов километров. Эти снимки и последующие "фотосессии" Ультимы Туле помогли НАСА скорректировать курс движения New Horizons в начале октября и вывести зонд на траекторию максимально тесного "рандеву" с карликовой планетой.

По текущим планам НАСА, зонд сблизится с ней на расстояние в 3 500 километров, что примерно в четыре раза ближе, чем было с Плутоном. Это, как подчеркивает Стерн, объясняет всю важность замеров положения аппарата: он будет двигаться со скоростью в 50 тысяч километров в час, и любая ошибка в позиционировании была бы фатальной.

"Сейчас камеры получают фотографии каждую неделю и отсылают их на Землю. Это критически важно для навигации, так как аппарат летит с огромной скоростью, и столкновение даже с небольшими частицами и микроастероидами закончится для него печально", — уточнил Стерн.

© NASA Так может выглядеть Ультима Туле, "предтеча" Плутона © NASA Так может выглядеть Ультима Туле, "предтеча" Плутона

Подобное столкновение, подчеркнул ученый, может произойти даже в том случае, если Ультима Туле окажется заурядной карликовой планетой без спутников, колец пыли и других необычных "соседей". Поэтому любые снимки, которые зонд получит на Новый год и передаст впоследствии на Землю, принесут много новых сюрпризов и открытий.

"Мы еще меньше знаем про Ультиму, чем про Плутон три года назад. Можно сказать, что открытие любой интересной черты рельефа на ее поверхности станет для нас большой неожиданностью. С другой стороны, точно, чего мы не ожидаем — найти там атмосферу. Это действительно меня бы удивило", — продолжает Стерн.

Первые данные и фотографии Ультимы Туле, как отметил ученый, New Horizons получит как раз на Новый год, 31 декабря. Часть снимков отправится на Землю сразу же после того, как зонд исполнит всю программу наблюдений и развернет антенны в сторону нашей планеты, другие будут переданы в режиме энергосбережения в последующие два года.

Как надеются исследователи, эти снимки позволят понять, почему поверхность Ультимы Туле, если верить снимкам с "Хаббла", окрашена в темно-красный свет, есть ли в ее недрах "кирпичики жизни" и похожа ли она по составу на Плутон. Все эти сведения, в свою очередь, помогут найти ответ на главный вопрос планетологии — из чего "слеплены" все миры Солнечной системы.

Вперед в неизвестность

Но миссия New Horizons на этом не закончится. Как подчеркнул Стерн, работа зонда только начинается: текущее состояние его радиоизотопных генераторов тепла и электричества позволяет надеяться, что аппарат без проблем доживет до конца 2020 годов.

"Все наши инструменты сейчас находятся в отличном состоянии, никаких неполадок на борту мы давно не фиксировали. В отличие от "Вояджеров", нам не придется отключать приборы для продления жизни аппарата, и поэтому мы сможем вести исследования дальних окраин Солнечной системы еще долгое время", — говорит ученый.

Как и в случае с 2014 MU69, следующая цель New Horizons, по словам Стерна, будет определена в самое ближайшее время, еще до того, как завершится активная фаза текущей миссии зонда. Участники проекта надеются на то, что у зонда хватит энергии и удачи на полноценную "перепись" объектов пояса Койпера и раскрытие механизмов их формирования.

Помимо изучения этой "свалки" Солнечной системы, Стерн мечтает об отправке еще одной миссии на Плутон, которая бы уже не просто пролетела мимо карликовой планеты, но и провела ее полноценное изучение.

В конце октября этого года научная команда New Horizons представила первые планы по созданию уникальной орбитальной платформы, способной использовать притяжение Плутона и его спутников в качестве своеобразных двигателей и готовой к изучению множества миров в поясе Койпера.

В отличие от других проектов, создаваемых под конкретные программы НАСА, эта идея Стерна и его коллег носит "открытый" и, как он выражается, дискуссионный характер. По мнению астронома, в этом нет ничего необычного.

"В США так принято — мы иногда публикуем подобные планы для того, чтобы заинтересовать в них всех желающих и привлечь внимание публики. В данном случае, как мне кажется, нам это удалось сделать", — пояснил исследователь.

© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI "Сердце" Плутона выдало тайну его рождения ученым © Фото : NASA/JHUAPL/SwRI "Сердце" Плутона выдало тайну его рождения ученым

По его словам, вполне возможно и то, что в ближайшие 5-10 лет подобные идеи привлекут внимание не только чиновников НАСА, но и потенциальных международных партнеров и даже космических "частников".

"Все эти варианты, как мне кажется, вполне допустимы и приемлемы, хотя с частными миссиями к Плутону, видимо, придется немного подождать — стартапам нужно сначала освоить околоземное пространство. В любом случае интерес к таким проектам в мире есть. Некоторые миллиардеры, к примеру, россиянин Юрий Мильнер, готовы выделять значительные суммы и на межпланетные миссии", — отметил Стерн.

Кроме того, он надеется на то, что прошлые открытия New Horizons и новые данные, которые будут получены при изучении Ультимы Туле, станут очередными доказательствами того, что Плутон стоит вернуть в число полноценных планет.

С другой стороны, ученый не уверен, что любое число удивительных открытий, роднящих Плутон с Марсом и другими планетами, может повлиять на мнение чиновников и участников Международного астрономического союза, официально способного "восстановить историческую справедливость".

В соответствии с текущим определением МАС, планетой имеет право называться только тот объект, который вращается вокруг Солнца, обладает достаточной массой для приобретения шарообразной формы и сумел очистить свои окрестности от астероидов и прочего "мусора".

Для Плутона последнее условие не выполняется, поэтому он лишился звания планеты в 2006 году с подачи Майкла Брауна, известного астронома из Калифорнийского технологического института, открывшего Эриду и ряд других карликовых планет, сопоставимых по размерам с космическим "царем подземного мира".

"Нужно ли надеяться на понимание в МАС? На мой взгляд, подобная постановка вопроса абсолютно некорректна. Я бы повернул его иначе — в науке нельзя решать вопросы демократическим голосованием. Мы не можем взять и объявить теорию относительности или квантовую физику "неправильными", — подчеркнул Стерн.

Как отметил астроном, ученые должны отталкиваться от фактов, а не "от определений, придуманных кучкой людей". Многие планетологи сегодня просто игнорируют официальные позиции МАС и совершают "эпохальные" открытия без оглядки на эти идеи, никак не меняющие природу планет и других небесных тел, заключает Стерн.