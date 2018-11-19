Российскую ракету могут оснастить используемым в США двигателем

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. "Роскосмос" и Российский космический центр "Прогресс" планируют создать ракету с используемым США двигателем РД-180, заявил РИА Новости в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У меня есть задумка вместе с самарским центром "Прогресс" на одном из ближайших этапов выйти на создание ракеты-носителя, который будет использовать двигатель РД-180. Потому что это идиотизм не использовать этот двигатель. Он имеет уникальную безаварийную статистику — 85 пусков, отработанных, как говорится, за чужой счет. Бери и используй. Я такую задачу поставил — такая ракета будет создана", — сказал Рогозин.

Он также подчеркнул, что РД-180 "очень хорошая машина".

"Я другого понять не могу, почему мы на ней не летаем. У нас нет ни одной ракеты, которая бы использовала РД-180", — отметил Рогозин.

Причину, почему этот двигатель до сих пор не используется, он назвать затруднился. "Причина в том, что что-то странное", — считает он.

Ранее сообщалось, что Россия передала США лицензию на производство двигателей РД-180. Срок действия лицензионного соглашения завершается в 2030 году. Сообщалось, что российская сторона не может производить такие двигатели для себя.

Рогозин отметил, что это не так. "Я все перепроверил", — подчеркнул глава "Роскосмоса".