В НАСА оценили отношения России и США в космической сфере

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе может служить примером взаимоотношений двух стран для достижения высоких результатов в любой сфере, заявил руководитель пилотируемых программ НАСА Уильям Герстенмайер

"Конечно же, пилотируемые полеты — это уникальные мероприятия, которые подразумевают полное доверие. Конечно, для нас это огромная ответственность. Для того чтобы это работало, необходима полная честность и полная прозрачность. Мы должны делиться тем, что мы знаем, тем, что мы не знаем, высказывать какие-то соображения. Использование МКС сблизило нас. Мы сплотились, работая вместе. Иногда СМИ или политики не верят, что между нами сложился такой уровень доверия, но мы можем стать примером для внешнего мира в том, как можно достигать больших результатов. Мы очень рады, что никакие санкции не были введены против нашей отрасли", — сказал Герстенмайер на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что Россия и США будут продолжать взаимодействовать в будущем в этой сфере.

В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находит полную поддержку в вопросе сохранения такого уровня доверия и сотрудничества в рамках международной космической станции. "Вы не думайте, что мы такие особые – островитяне на острове свободы и независимости от ветров холодной войны. Нет, все всё прекрасно понимают и гордятся тем, что международное сотрудничество действительно избавлено от всего того, чем к сожалению, обычно кишит наша политическая жизнь", — сказал Рогозин.