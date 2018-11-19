Рогозин ознакомится с космическим кораблем Илона Маска

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетит в США космический центр Джонсона и ознакомится с кораблем Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска, сообщил в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

"Рогозин попросил съездить в космический центр Джонсона в Техасе, он хотел бы ознакомиться с нашими новыми разработками. Возможно, он также поедет во Флориду, где сможет посмотреть на корабль Dragon-2 SpaceX", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Параметры визита будут согласованы в декабре.