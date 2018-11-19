Рогозин рассказал, когда будет объявлен график пилотируемых полетов к МКС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. График пилотируемых полетов на МКС в 2019 году будет представлен после 3 декабря, сообщил в понедельник генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы не готовы сейчас говорить о графике предстоящих полетов, но мы это скажем после 3 декабря", — сказал Рогозин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что те космонавты, которые находились в аварийном "Союзе" и "не долетели до орбиты, обязательно долетят".

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.