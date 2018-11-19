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Астрономы открыли гигантского космического "головастика"

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© Фото : ESO/Callingham et al.Туманность Апоп, открытая в созвездии НаугольникаТуманность Апоп, открытая в созвездии Наугольника
© Фото : ESO/Callingham et al.
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Астрофизики открыли в созвездии Наугольника крайне необычную пару беспокойных звезд, чьи выбросы сформировали вокруг них очень красивую туманность, похожую по форме на головастика или человеческий эмбрион. Их фотографии были представлены в журнале Nature Astronomy.

Туманность M1-67 около звезды Вольфа — Райе WR 124
© Фото : ESA/Hubble & NASA, Acknowledgement: Judy Schmidt
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"По всей видимости, это первая подобная система, открытая в нашей Галактике. Никто не ожидал, что они могут существовать в Млечном Пути – теория гласит, что они должны возникать только в молодых и далеких галактиках. Учитывая яркость Апопа, крайне удивительно, что никто раньше не замечал его", — рассказывает Бенджамин Поуп (Benjamin Pope) из университета Нью-Йорка (США).

Рок-звезды Галактики

Поуп и его коллеги открыли Апопа, названного так в честь древнеегипетского бога Апофиса, чье змееобразное тело напоминает по форме эту туманность, проводя перепись среди так называемых звезд Вольфа-Райе, чья масса превышает солнечную в 40-50 раз.

В нашей Галактике и в ее спутниках присутствует несколько тысяч подобных светил, в чьих недрах идет столь бурная активность, что они выбрасывают огромные количества материи в виде солнечного ветра. Эта материя образует своеобразную "лохматую" газовую мантию вокруг светила, которая особым образом влияет на их спектр излучения и другие свойства этих звезд. 

Звезда KIC 11145123 по сравнению с Солнцем и рядом других светил
© Фото : Laurent Gizon et al. / Mark A. Garlick
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Через 5-6 миллионов лет, когда звезда-гигант заканчивает свою короткую жизнь в виде мощного взрыва сверхновой, материя этого "пузыря" рассеивается по окрестностям и превращается в плотное облако из газа и пыли, внутри которого могут рождаться новые, уже менее крупные светила. Часть ученых считает, что подобным образом могло возникнуть наше Солнце.

Ученые достаточно давно предполагают, что в некоторых молодых галактиках могут существовать пары или даже тройки светил, состоящие только из звезд Вольфа-Райе. Их выбросы будут взаимодействовать друг с другом и заплетать друг друга в необычные узоры, похожие по структуре на своеобразные вертушки.

Поуп и его коллеги открыли первый пример подобной пары "косматых" звезд внутри нашей Галактики, сопоставляя яркие источники рентгеновского излучения на ночном небе с различными объектами в оптическом и инфракрасном диапазоне.

Космический идеал

Их внимание привлекла чрезвычайно яркая точка в созвездии Наугольника, имевшая крайне необычный инфракрасный спектр. Направив туда обычные телескопы, ученые обнаружили, что им удалось открыть крайне причудливую планетарную туманность, похожую по форме на зародыш или головастика.

Когда они измерили скорость движения газа внутри нее, они с удивлением обнаружили, что им удалось открыть первую пару звезд Вольфа-Райе в нашей Галактике. Дальнейшие наблюдения показали, что "автором" этой туманности была лишь одна из этих звезд, вырабатывавшая сразу два потока пыли и газа, один из которых был быстрым, а другой – относительно медленным. 

Как это возможно? На последних этапах жизни подобные "лохматые" светила раскручиваются до столь высоких скоростей, что они начинают выбрасывать большие количества материи и с полюсов, и из экваториальных регионов. Приполярные регионы звезд вращаются значительно быстрее, чем их центральные участки, благодаря чему скорость этих выбросов будет резко различаться.

Планетарная туманность Кольцо
© Фото : NASA
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Их взаимодействие, в свою очередь, породило интересную форму Апопа, похожего не только на зародыш или головастика, но и на знаменитый символ золотого сечения. Эта математическая закономерность, как отмечают астрономы, практически идеально описывает форму туманности.

"Мы до сих пор плохо понимаем то, как пыль может формироваться в столь экстремальных условиях. В каком-то смысле этот процесс напоминает то, как пламя свечи порождает сажу. Эта система  пока представляется нам самым красивым "изложением" этой космической загадки", — заключает Пол Кроутер (Paul Crowther) из университета Шеффилда (Великобритания).

 

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