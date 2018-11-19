Первый антропоморфный российский робот полетит в космос на корабле "Союз"

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Первый российский антропоморфный робот отправится на Международную космическую станцию на корабле "Союз", рассказал на конференции, посвященной 20-летию МКС, генконструктор пилотируемых комплексов РФ Евгений Микрин.

"В рамках проекта "Испытатель" будет создан автономный робот. Он будет выполнять работу внутри перспективного пилотируемого транспортного корабля, внутри российского сегмента МКС. Кстати, первый экземпляр полетит на корабле "Союз", — сказал он.

Помимо него будет создано ещё два робота: "Косморобот" для работы на поверхности будущего научно-энергетического модуля, "Теледроид" для локального обслуживания российского сегмента МКС.