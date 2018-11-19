Российская миссия высадится на Луне не раньше 2030 года

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские космонавты высадятся на Луне с 14-суточной миссией после 2030 года, представил презентацию генеральный конструктор пилотируемых комплексов РФ Евгений Микрин на конференции, посвященной 20-летию МКС.

"Первая высадка (14 дней)", — написано на представленном им слайде по пилотируемой экспедиции.

Согласно изображению на слайде, на лунную поверхность планируется отправить троих космонавтов.

Их полету до 2030 года будет предшествовать беспилотная посадка спускаемого лунного модуля.