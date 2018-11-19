На юге России ученые обнаружили самое маленькое в мире млекопитающее

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Ученые обнаружили в Северной Осетии и Ингушетии самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, сообщил РИА Новости зампредседателя Южного научного центра РАН по научной работе, кандидат биологических наук Валерий Стахеев.

Ранее подтвержденных данных о том, что этот вид встречается на территории России, не было.

"У нас появились достоверные данные о том, что карликовая многозубка стала периодически встречаться на территории Северной Осетии и Ингушетии, о чем сообщают наши коллеги. Теперь можно сказать, что она стала у нас оседлым видом", — сказал Стахеев.

По его мнению, землеройка могла попасть на юг России из Закавказья. Ученые будут наблюдать за видом и его дальнейшим расселением.

"С появлением нового вида могут происходить перестройки экологических связей, поскольку все ниши в природе заняты, и когда новый вид приходит на чью-то нишу, то между ними должны выстроиться взаимоотношения. Это также требует наблюдения", — пояснил собеседник агентства.

Стахеев добавил, что данные о карликовой многозубке будут внесены в портал данных "Млекопитающие России", работа над которым началась в текущем году и продлится до 2024 года.

Карликовая многозубка относится к семейству землероек. Длина ее тела составляет от 3 до 4,5 сантиметра, вес не превышает 1,7 грамма. У зверька 30 зубов. По данным ученых, они приносят пользу лесному и сельскому хозяйству, уничтожая насекомых-вредителей.