"Индиана Джонс мира искусства" нашел украденную у Кипра древнюю мозаику

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел мозаику Святого Марка, пропавшую из кипрской церкви после турецкого вторжения 1974 года.
"Текущий владелец унаследовал мозаику от отца, который в 70-х купил ее, не зная, что она была украдена. После долгих переговоров мы договорились, что мозаика будет возвращена Кипру, где она и должна быть", — сообщил Брэнд.
Мозаика Святого Марка ранее находилась в церкви Панайя Канакария (Panaya Kanakaria). История церкви восходит к раннему византийскому периоду (пятый век нашей эры). Ее апсиды были украшены мозаиками, предположительно выложенными в середине VI века. Эти мозаики считаются одними из важнейших христианских произведений искусства, избежавших разрушения во время иконоборческого периода в Византии (восьмой — девятый век).