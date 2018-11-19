"Индиана Джонс мира искусства" нашел украденную у Кипра древнюю мозаику

Артур Брэнд с фрагментом мозаики Святого Марка, пропавшую из кипрской церкви Панайя Канакария после турецкого вторжения 1974 года

Артур Брэнд с фрагментом мозаики Святого Марка, пропавшую из кипрской церкви Панайя Канакария после турецкого вторжения 1974 года

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел мозаику Святого Марка, пропавшую из кипрской церкви после турецкого вторжения 1974 года.

Как сообщил Брэнд на своем сайте, он последние три года пытался определить местонахождение мозаики. В поисках ему помогали церковь и правительство Кипра. Наконец, Брэнду удалось обнаружить мозаику на юге Европы. В ходе переговоров с владельцем голландец договорился о ее возвращении на родину "за символическую компенсацию".

"Текущий владелец унаследовал мозаику от отца, который в 70-х купил ее, не зная, что она была украдена. После долгих переговоров мы договорились, что мозаика будет возвращена Кипру, где она и должна быть", — сообщил Брэнд.

Мозаика Святого Марка ранее находилась в церкви Панайя Канакария (Panaya Kanakaria). История церкви восходит к раннему византийскому периоду (пятый век нашей эры). Ее апсиды были украшены мозаиками, предположительно выложенными в середине VI века. Эти мозаики считаются одними из важнейших христианских произведений искусства, избежавших разрушения во время иконоборческого периода в Византии (восьмой — девятый век).