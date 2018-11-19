Россия может отказаться от создания национальной космической станции

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия может отказаться от создания национальной околоземной космической станции, если будет продлена работа МКС, сообщил РИА Новости генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин.

"Если будет принято решение, что не надо международной станции, тогда и будем делать свою национальную, а если будет международная, то своей и не надо", — сказал Микрин, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее он сообщил, что решение о продлении эксплуатации Международной космической станции до 2028-2030 годов может быть принято в ближайшее время.

Сборка МКС началась в 1998 году, и планировалось, что станция прекратит свою работу в 2020 году. В настоящее время ее эксплуатация продлена до 2024 года, обсуждается возможность продления работы еще на четыре года. Основными партнерами по МКС являются Россия, США, Европа, Япония и Канада.