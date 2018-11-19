В НАСА сообщили о готовности к отправке следующего экипажа к МКС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. НАСА и "Роскосмос" совместно проработали все детали аварии "Союза-ФГ", оба космических ведомства готовы к отправке следующего экипажа к Международной космической станции, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось вернуться в спускаемом аппарате корабля на Землю.
Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.
Позднее аварийная комиссия установила, что из-за неправильной работы штока датчика одного из четырех боковых блоков ракеты (его погнули при сборке на космодроме) не открылось сопло увода блока. "Боковушка" пропорола бак окислителя второй ступени ракеты.