В НАСА сообщили о готовности к отправке следующего экипажа к МКС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. НАСА и "Роскосмос" совместно проработали все детали аварии "Союза-ФГ", оба космических ведомства готовы к отправке следующего экипажа к Международной космической станции, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер.

"Мы работаем очень плотно вместе. Встречались несколько раз, я уже был в Москве два или три раза по этому вопросу. Обменялись большим количеством информации. Думаю, как мы, так и "Роскосмос" готовы отправлять следующий экипаж. Комиссия "Роскосмоса" закончилась, с нашей стороны тоже все сделано. Мы понимаем, что произошло. Необходимые исправления внесены, мы готовы к полету", — сказал он.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось вернуться в спускаемом аппарате корабля на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Позднее аварийная комиссия установила, что из-за неправильной работы штока датчика одного из четырех боковых блоков ракеты (его погнули при сборке на космодроме) не открылось сопло увода блока. "Боковушка" пропорола бак окислителя второй ступени ракеты.