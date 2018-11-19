Физики раскрыли одну из главных тайн жизни австралийских вомбатов

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Уникальная кубическая форма экскрементов вомбатов объясняется необычной структурой стенок их кишечника, благодаря которой перевариваемая пища превращается в миниатюрные кубы. Об этом рассказали физики и биологи, выступавшие на ежегодной встрече Американского физического общества в Атланте.

"До этого открытия мы знали два метода изготовления кубов – мы могли вырезать их из твердой материи или заливать жидкостью кубические формы. Было бы крайне интересно использовать "метод вомбата" в промышленности, превращая поток жидкости в твердые кубы при помощи эластичного материала", — заявила Патрисия Янг (Patricia Yang) из Технологического института Джорджии в Атланте (США).

Вомбаты, как и кенгуру и тасманийские дьяволы, представляют собой останки причудливой сумчатой мегафауны Австралии, господствовавшей на южном континенте до прихода туда человека. В далеком прошлом, их длина превышала метр, а масса – две сотни килограммов. Сегодняшние вомбаты сопоставимы по размерам с крупными хомяками, с которыми их часто путают.

Несмотря на широкую известность и популярность, вомбаты ведут очень скрытный образ жизни – ученые только недавно раскрыли секреты их семей, "просветив" их норы при помощи радаров. Оказалось, что эти сумчатые "грызуны" живут в гораздо более крупных группах, чем было принято считать.

Янг и ее коллеги открыли один из самых интересных секретов этих причудливых живых существ, изучая структуру кишечника вомбатов, убитых во время случайных столкновений с машинами и грузовиками.

Как отмечает сама Янг, она долгое время не верила в то, что вомбаты действительно могут производить экскременты кубической формы. Поэтому она с радостью откликнулась на предложение Скотта Карвера, биолога из университета Тасмании, присоединиться к раскрытию этой загадки.

Для этого ученые вскрыли несколько умерших животных и проанализировали то, как выглядела перевариваемая ими пища на разных этапах ее обработки в кишечнике. Эти наблюдения раскрыли любопытную вещь – будущие экскременты вомбатов начали приобретать кубическую форму еще до того, как они покидали тело животного, на этапе отвердения жидкой пищевой массы.

Пытаясь понять, с чем это связано, ученые вырезали кусок кишки и раздули его, используя обычный воздушный шарик. Оказалось, что стенки кишечника вомбатов имели крайне необычную структуру – они лучше растягивались в ширину, чем в длину, причем их эластичность плавно менялась, увеличиваясь и уменьшаясь примерно в 2-3 раза.

В результате этого возникала своеобразная гирлянда из "узких" и "широких" сегментов, через которые постепенно проходит перевариваемая пища по мере удаления воды из нее. Когда вся влага исчезает из этой массы, она превращается набор кубов и параллелепипедов.

Как и почему вомбаты приобрели подобную необычную особенность, ученые пока не знают. Как предполагает Карвер, это может быть связано с тем, что вомбаты используют свои экскременты для того, чтобы обмениваться сигналами с сородичами. По его мнению, "лепешки" кубической формы реже теряются и чаще помогают им точнее локализовать положение нор других семей и избегать конфликтов.