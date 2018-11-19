В "Роскосмосе" рассказали, сколько еще может эксплуатироваться МКС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Потенциал Международной космической станции ещё не исчерпан для подготовки к полётам в дальний космос, считает глава научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев.

"Потенциал МКС далеко не использован. И те обсуждения, которые сегодня идут, говорят о том, что ещё много лет она может быть использована для технологий нашего дальнейшего продвижения в дальний космос", — сказал он на конференции, посвященной 20-летию МКС.

В настоящее время эксплуатация станции планируется до 2024 года, обсуждается возможность продления ее полета до 2028-30-х годов.