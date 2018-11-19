Астрономы создали VR-копию черной дыры в центре Галактики

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Голландские ученые создали первую трехмерную виртуальную модель сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, позволяющую очень точно вычислить силу ее свечения во время очередного "обеда". Результаты "опытов" с этим объектом были представлены в журнале Computational Astrophysics and Cosmology.

"Наш симулятор вырабатывает пока самую реалистичную картинку того, как выглядит непосредственное окружение черной дыры. Он поможет нам понять, что управляет поведением черных дыр. Мы вряд ли сможем посетить ее окрестности в обозримом будущем, и поэтому такие визуализации становятся одними из наших главных помощников в ее изучении", — заявил Йорди Давелар (Jordy Davelaar) из университета святого Радбода в Неймегене (Нидерланды).

В центре Млечного Пути, и предположительно всех остальных галактик Вселенной, обитает необычно крупная черная дыра. В нашем случае она примерно в четыре миллиона раз тяжелее Солнца и расположена на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.

Эту черную дыру, которую астрономы называют Sgr A*, окружает несколько десятков звезд и несколько крупных облаков газа, периодически сближающихся и проходящие на опасном расстоянии от нее.

В отличие от других сверхмассивных черных дыр, непрерывно захватывающих и поглощающих материю, черная дыра в центре нашей Галактики находится в своеобразной спячке. Благодаря этому она не вырабатывает мощных выбросов раскаленной материи, так называемых джетов, и остается невидимой для фактически всех телескопов, кроме радиоволновых и рентгеновских обсерваторий.

Все это заставляет астрономов ожесточенно спорить о том, как выглядит этот объект и как периодические "рандеву" со звездами и облаками газа влияют на его активность. Первые данные по устройству окрестностей Sgr A* были получены совсем недавно, после запуска проекта Event Horizon Telescope, объединившего мощности большинства крупнейших радиотелескопов мира.

Используя данные, собранные EHT, Давелар и его коллеги создали компьютерную модель главной обитательницы центра Млечного Пути, учитывающую все физические процессы, "дирижирующие" падением материи на ее горизонт событий.

Благодаря этому ученые впервые смогли просчитать, как этот процесс влияет на разогрев "бублика" из газа и пыли, окружающего Sgr A* и заставляет его излучать огромные количества света и других форм электромагнитных волн. Это свечение, в свою очередь, искажается и усиливается мощнейшими гравитационными полями, порождаемыми черной дырой, и "смешивается" с излучением далеких звезд, расположенных за Sgr A*.

Используя эту компьютерную модель, нидерландские астрофизики реализовали мечту многих фантастов и космологов. Они почти "упали" на горизонт событий, сблизившись с черной дырой на расстояние, примерно равное дистанции между Солнцем и Марсом, начав наблюдения с точки, удаленной от нее на 12 миллиардов километров, аналога орбиты Плутона.

Подобный подход, как отмечают Давелар и его коллеги, впервые позволил им взглянуть на то, как выглядят выбросы черной дыры "изнутри", и раскрыть некоторые особенности в ее облике, в том числе в структуре ее "тени", которые должны быть заметны для EHT и других объединений телескопов.



