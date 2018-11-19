Роскосмос интересуется проектом окололунной станции США, рассказал Рогозин

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Роскосмос с интересом относится к проекту США по созданию окололунной станции, но имеет свои пожелания, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на конференции, посвященной 20-летию Международной космической станции.

Ранее Рогозин заявлял, что Россия не может принять участие в проекте на подчинённых условиях и будет обсуждать выход на равноправное сотрудничество. Переговоры должны были остаться на космодроме Байконур 11 октября, но тогда произошла авария ракеты "Союз-ФГ".

"Мы с интересом относимся к проекту наших американских коллег по созданию международной пилотируемой окололунной станции Lunar orbital platform Gateway, и у нас, конечно, будут свои предложения и пожелания. Мы уже обсуждаем и техническую сторону вопроса создания в обозримой перспективе обитаемой станции на Луне", — сказал он.