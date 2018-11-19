В "Роскосмосе" рассказали о планах поднять орбиту МКС на 15 километров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Среднюю высоту орбиты Международный космической станции планируется увеличить с нынешних 405 до 420 километров, чтобы компенсировать снижение высоты от грядущей солнечной активности, сообщается в материалах "Роскосмоса", распространенных на проходящей в Москве конференции, посвященной 20-летию МКС.

"В настоящее время мы разрабатываем план, чтобы поднять Международную космическую станцию на высоту 420 километров для подготовки к началу очередного цикла солнечной активности", — приводятся в материалах слова руководителя полета российского сегмента МКС, космонавта Владимира Соловьева.

Солнечная активность имеет цикл в 11 лет, когда чередуются периоды слабой и сильной активности. В 2008 году начался 24-й цикл солнечной активности. Солнечное излучение возбуждает ионы в ионосфере Земли, сама ионосфера становится шире и более плотной, что ведет к дополнительному трению об нее поверхности МКС, а следовательно и торможению станции.

До 2011 года, срока прекращения эксплуатации американских шаттлов, высота орбиты МКС составляла 330-350 километров. Это было обусловлено низкой грузоподъемностью шаттлов на более высокие орбиты.