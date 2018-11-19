Врачи предупредили об опасности излишнего употребления воды

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врачи предупредили, что употребление слишком большого количества воды может быть опасным для здоровья, пишет Business Insider.

Издание объясняет, что почки могут обработать примерно 800-1000 миллилитров воды в час. Если это количество превышено, то возникают проблемы, потому что нарушается баланс натрия в организме. "Опьянение" водой затрудняет регулирование кровяного давления, что может привести к повреждению функций мозга, коме и даже летальному исходу.

Кроме того, врачи отмечают, что чрезмерная гидрация может быть так же опасна, как и обезвоживание, а люди, испытывающие проблемы с почками, наиболее уязвимы.

Норма для взрослого человека составляет три-четыре литра воды в день.