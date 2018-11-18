Российский космический грузовой корабль причалил к МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 18 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10" в автоматическом режиме успешно причалил к Международной космической станции, сообщает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

"Грузовик" был успешно выведен на околоземную орбиту 16 ноября во время первого после аварии 11 октября старта ракеты "Союз-ФГ". Это первый с июля российский грузовой корабль, отправившийся к МКС. Предыдущий "Прогресс МС-09" доставил на станцию грузы 11 июля. Изначально новый корабль должен был стартовать 30 октября, но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре и необходимости проведения расследования, запуск отложили на середину ноября.

"Есть стыковка", — объявил диктор в Центре управления полётам.

"Прогресс" причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС в автоматическом режиме. Процесс стыковки контролировал находящийся на станции российский космонавт Сергей Прокопьев.

Корабль доставил экипажу 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Предполагается, что корабль будет находиться в составе станции до марта 2019 года, когда его сведут с орбиты.

Ракета "Союза-ФГ" с "грузовиком" стартовала с так называемого "Гагаринского старта" (первая площадка космодрома) Байконур в 21.14 мск 16 ноября. Полет ракеты прошел штатно, включая отделение боковых блоков первой ступени, из-за неотделения одного из которых ранее произошла авария.