SpaceX не будет дорабатывать вторую ступень ракеты Falcon-9

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Компания SpaceX отказалась от идеи доработки второй ступени ракеты-носителя Falcon-9 для ее повторного использования, сообщил в воскресенье в своем Twitter глава компании Илон Маск.
При этом в ответе одному из его читателей он уточнил, что дизайн претерпел "радикальные изменения".
Первая ступень Falcon-9 уже неоднократно успешно возвращалась на Землю и использовалась повторно. В апреле Маск заявил о планах сделать и вторую ступень возвращаемой. Повторное использование позволяет компании снизить стоимость запусков и сделать космические полеты более доступными.
BFR (Big Falcon Rocket) – ракета, которая сейчас находится на этапе строительства и должна стать частью проекта полета на Луну в 2023 году. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов.