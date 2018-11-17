В США стартовала ракета Antares с космическим грузовиком Cygnus

ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 3 тонн груза, стартовала с космодрома в Виргинии, трансляцию запуска ведет НАСА.
LIFTOFF! @northropgrumman’s #Antares rocket just launched from @NASA_Wallops in Virginia. Heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver about 7,400 pounds of @ISS_Research and cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/vpUXFYvK6S— NASA (@NASA) 17 ноября 2018 г.
Старт ракеты с космодрома Валлопс (штат Виргиния) был дан в 12:01 мск в субботу. Прибытие грузового корабля на МКС запланировано на 19 ноября.
Ранее запуск американского грузового корабля к МКС дважды переносился из-за неблагоприятных погодных условий.
Ракета-носитель Antares и грузовой корабль Cygnus принадлежат Northrop Grumman, которая поглотила в прошлом году компанию Orbital ATK. Это одиннадцатый полет Cygnus к МКС и первый под управлением Northrop Grumman.
Ракета-носитель Antares после аварии 2014 года была оснащена российскими двигателями РД-181, полеты были возобновлены в 2016 году.