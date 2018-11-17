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Московский планетарий рассказал, когда пройдет самый яркий звездопад осени

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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. Архивное фотоЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Максимум самого яркого осеннего звездопада — метеорного потока Леониды — придется в 2018 году на ночь с 17 на 18 ноября, сообщает Московский планетарий.

Так художник представил себе, как самая яркая галактика Вселенной (в центре) пожирает три других звездных мегаполиса
© Фото : (NRAO/AUI/NSF) S. Dagnello
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"Время действия этого потока — с 6 по 30 ноября, максимум же приходится на ночь с 17 на 18 ноября. В 2018 году ожидается до 15 метеоров в час в зените. Луна будет находиться в фазе первой четверти и наблюдениям не помешает", — говорится в сообщении.

При этом в планетарии советуют тем, кто собрался наблюдать за Леонидами, отправиться за город.

"Идеальными условиями для наблюдения метеорных потоков является ничем не засвеченное ночное небо. Мы всегда советуем охотникам за "падающими звездами" перемещаться в районы, удаленные от городских огней. Туда, где небо темнее, а горизонт более открытый. Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом", — приводит планетарий слова астронома Людмилы Кошман.

Леониды известны около 3800 лет. Они названы по имени созвездия Льва, потому что во время потока создается впечатление, что метеоры вылетают из этого созвездия. Скорость падающих метеоров достигает 70 километров в секунду — яркие светящиеся метеоры Леонид на несколько секунд оставляют за собой на небе цветные полосы.

Так художник представил себе планету, открытую у звезды Барнарда
© ESO/M. Kornmesser
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Источником Леонид является комета Темпеля-Туттля, открытая в 1865 году. Комета с ядром диаметром 4 километра обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года. Один раз за этот период комета приближается к Солнцу на минимальное расстояние. Именно тогда происходят самые яркие потоки.

"Самый яркий зафиксированный в истории поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков. Очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада", — отмечает планетарий.

Еще один мощный метеорный дождь можно было наблюдать в 1966 году. Тогда каждый час в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров. Комета Темпеля-Тутля побывала вблизи Солнца последний раз в 1998 году. Следующий пик ожидается лишь в 2031 году.

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