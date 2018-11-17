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Все по науке. Ученые назвали самые эффективные способы сбросить вес

(обновлено: 08:05 17.11.2018)
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© Depositphotos / mangostockДиетаДиета
© Depositphotos / mangostock
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно треть населения планеты страдает от ожирения. Больше всего тучных людей в США, Мексике и Новой Зеландии. Согласно статистике Минздрава, в России таких около полутора миллионов, и есть тенденция к росту этого показателя. Механизмы, связанные с изменением веса человека, изучены еще не до конца. О последних научных работах в этой области — в материале РИА Новости.

Спасительный холод

Пациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio
Ученые узнали о новых угрозах, которые таит в себе лишний вес
В 2015 году физиологи из Женевского университета (Швейцария) решили посмотреть, как организм животных приспосабливается к холоду. Лабораторных мышей пересадили из комфортных клеток с привычной для них температурой (21 градус Цельсия) в вольеры, где было не выше шести градусов. В остальном никаких изменений не произошло — режим питания, сна и бодрствования остался тот же.

В таких условиях грызуны провели от 11 до 30 дней. Ученые постоянно следили за состоянием животных: измеряли температуру тела, брали пробы стула, крови и жировой ткани. В первую неделю после переселения мыши стремительно худели.

Обследовав грызунов, ученые выяснили, что длительное пребывание на холоде значительно изменило их кишечную микробиоту. Из нее практически исчезла бактерия Akkermansia muciniphila, отвечающая за эффективное усвоение питательных веществ (ее часто связывают с ожирением и диабетом), причем площадь, длина и объем кишечника удвоились. Именно поэтому мыши сначала худели, а потом этот процесс приостановился.

Тогда физиологи пересадили "холодовую" микробиоту другим мышам, живущим при комфортной температуре, и добавили туда бактерию Akkermansia muciniphila. После процедуры грызуны тоже стали резко худеть, но их кишечник в объемах не увеличился. Пересаженная микробиота почти в два раза увеличивала скорость метаболизма жиров и вызывала серьезную перестройку тканей кишечника. Авторы исследования надеются, что такой способ сработает и на людях. Стандартную процедуру липосакции (удаления из организма белой жировой ткани) можно будет заменить на более безобидную пересадку кишечной микробиоты.

Впрочем, низкие температуры помогают похудеть и без таких сложных процедур. Как выяснили японские физиологи, ежедневное двухчасовое пребывание на бодрящем воздухе в течение шести недель заметно увеличивает запасы бурого жира в организме и уменьшает объем белой жировой ткани, которая откладывается на животе и бедрах и портит фигуру. Иными словами, чтобы похудеть, надо заниматься фитнесом на морозе.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosСхема физиологических изменений в организме мышей, помещенных в вольеры с низкой температурой (шесть градусов Цельсия).
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
Схема физиологических изменений в организме мышей, помещенных в вольеры с низкой температурой (шесть градусов Цельсия).

Волшебная таблетка

Мальчик с лишним весом
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
Биохимики назвали главного виновника ожирения
Сотрудники медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне (США) создали препарат, регулярный прием которого позволяет сбросить вес, не ограничивая себя в потреблении пищи. Он подавляет экспрессию белка NNMT, замедляющего обмен веществ при накоплении жира в организме.

Исследователи тестировали его на грызунах, сидящих на диете с высоким содержанием жира. Уже через десять дней вес мышей, получавших лечение, снизился на семь процентов. Также у них в организме почти на треть уменьшились масса белого жира и размер жировых клеток. Кроме того, у животных нормализовался уровень холестерина. Грызуны, которым давали плацебо, продолжали толстеть, а их самочувствие ухудшалось.

Ученые уверены, что их разработку можно использовать как вспомогательное средство в лечении ожирения и терапии серьезных нарушений метаболизма. Испытания на людях планируют начать в ближайшее время.

Низкоуглеводные диеты

Здоровое питание
© Depositphotos / JulijaDM
Ученые назвали диету, которая не теряет эффективность со временем
Обычно, когда человек ограничивает себя в еде, чувство голода и хроническое недоедание заставляют организм экономить — тратить меньше калорий, сокращая уровень физической или ментальной активности. В результате, чтобы продолжать худеть, приходится уменьшать порции, а это может негативно сказаться на здоровье.

По мнению биологов из Университета Рокфеллера (США), так происходит из-за того, что недостаток пищи и избыток инсулина влияют на работу мозга, побуждая нас подсознательно экономить энергию. Уровень же инсулина в организме зависит от того, насколько та или иная диета богата углеводами.

Если в рационе мало углеводов (как, например, в кетодиете), мозг и другие органы используют в качестве основного источника энергии не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны. В организме включается особый режим сбережения энергии, из-за чего мышцы становятся более выносливыми, а клетки медленнее стареют.

Эти данные подтвердили американские биологи, наблюдавшие в течение 20 недель за 164 добровольцами, соблюдавшими диеты разного вида: от кетоновой до рациона, богатого сахаром и крахмалом. Те, кто употреблял белковую или жирную пищу, к концу эксперимента в среднем сжигали на 200-300 калорий больше, чем те, чей рацион наполовину состоял из углеводов.

Лаборатория исследования крови. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Похудеть на чае

Худая и толстая мышь
© Фото : Alexxai Kravitz
Ученые нашли новый способ избавиться от "плохого" жира
Согласно выводам ученых из Университета Калифорнии (США), полифенолы, содержащиеся в черном и зеленом чае, способны влиять на кишечную микробиоту и таким образом тормозить набор веса.

Исследователи в течение месяца наблюдали за 48 мышами, часть которых посадили на диету, богатую жирами и сахарозой, часть перевели на низкокалорийный рацион, а остальным давали жирную пищу с добавленным в нее экстрактом черного или зеленого чая.

В результате животные из последней группы не отличались по весу от тех, которым была прописана диета с низким содержанием жиров. У них совпадали объем жировой ткани, содержание подкожного жира и жировой прослойки внутренних органов брюшной полости. Исследователи предположили, что все дело в кишечной микробиоте. В слепой кишке грызунов, употребляющих чай, было примерно на 40 процентов меньше бактерий типа Firmicutes и на 20 процентов больше бактерий типа Bacteroidetes. Такие концентрации микроорганизмов обычно ассоциируются с низким индексом массы тела.

Однако исследователи отмечают, что полезные свойства чайных полифенолов изучены только в сочетании с жирной высококалорийной пищей. Будет ли чай столь же эффективен при другой диете, неясно.

Толстый человек в футболке с флагом США
© AP Photo / Mark Lennihan
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