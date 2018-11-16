Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 ноя — РИА Новости. Ракета "Союз-ФГ" успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-10" на околоземную орбиту после аварии 11 октября, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами.

"Есть отделение грузового корабля от третьей ступени ракеты-носителя", — объявил диктор в центре.

Дальнейший полет к Международной космической станции займет у грузового корабля двое суток. Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента МКС должна пройти в автоматическом режиме в 22.30 мск 18 ноября. Контролировать процесс стыковки будет находящийся на станции российский космонавт Сергей Прокопьев.

Корабль доставит экипажу 2,5 тонны различных грузов: топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. Предполагается, что корабль будет находиться в составе станции до марта 2019 года, когда его сведут с орбиты.

Пуск "Союза-ФГ" производился с так называемого "Гагаринского старта" (первая площадка космодрома) Байконур в 21:14 мск. Полет ракеты прошел штатно, включая отделение боковых блоков первой ступени.

Авария при запуске

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" к МКС стал первым после аварии, случившейся 11 октября. Тогда, впервые в истории пилотируемой космонавтики современной России, этот носитель не смог вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Комиссия по расследованию причин аварии пришла к выводу, что во время полета ракеты "Союз-ФГ" не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты. Об этом первого ноября заявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

По его словам, нештатная ситуация произошла на 118-й секунде полета. Скоробогатов подчеркнул, что датчик ракеты мог быть сломан только при ее сборке на Байконуре.

При пуске боковой блок ударил по центральному блоку и вскрыл бак горючего, добавил он.

Комиссия разработала рекомендации по перепроверке уже собранных ракет.