Бахрейн готовится подписать документ о сотрудничестве с "Роскосмосом"

МАНАМА (Бахрейн), 16 ноя — РИА Новости, Юлия Троицкая. Национальное агентство Бахрейна по космической науке NSSA готовится подписать с "Роскосмосом" меморандум о взаимопонимании, сообщил в пятницу РИА Новости в кулуарах авиасалона в Бахрейне исполнительный директор агентства Мухаммед аль-Асири.

"Меморандум о взаимопонимании в настоящее время находится на финальной стадии рассмотрения в российском правительстве, после этого мы проведем процедуру его верификации в Бахрейне, а потом договоримся о дате подписания", — рассказал аль-Асири.

Он указал, что этот документ очень важен для Бахрейна, который рассчитывает, что сотрудничество со странами-лидерами в космической отрасли поможет ему ускорить ее развитие в стране и минимизировать возможные вызовы.