Биологи раскрыли тайну муравьев, коллекционирующих "черепа" врагов

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Безобидные рыжие муравьи, живущие в лесах Флориды, оказались тайными "охотниками за головами". Они убивают более крупных муравьев при помощи "плевков" кислоты и коллекционируют их черепа в своих муравейниках, пишет натуралист, опубликовавший статью в журнале Insectes Sociaux.

Фермеры, рейдеры и рабовладельцы

"Еще в 1958 году, когда эти муравьи были открыты, ученые заметили нечто необычное. Их муравейники и их окрестности были усеяны отрубленными головами гигантских муравьев-одонтомахов, которых боятся и уважают даже пауки. Никто не знал, откуда они могли взяться в колониях их скромных рыжих кузенов", — рассказывает Адриан Смит (Adrian Smith) из университета Северной Каролины в Роли (США).

Муравьи и другие общественные насекомые, такие как пчелы или термиты, появились еще во времена динозавров, и за последующие сотни миллионов лет эволюции они выработали самые разнообразные и зачастую экстравагантные образы жизни.

К примеру, сегодня на Земле существует примерно две сотни видов муравьев-"фермеров", выращивающих одни и те же грибы и питающихся их плодовыми телами на протяжении многих миллионов лет. Многие из их кузенов, живущих в тропических лесах Амазонии, полностью отказались от постоянных колоний и перешли на "кочевой" образ жизни, а другие научились захватывать чужие муравейники и превращать их жителей в своих рабов.

Смит раскрыл тайну одного из подобных причудливых видов этих насекомых, наблюдая за жизнью колоний обычных рыжих муравьев (Formica archboldi), живущих в лесах Флориды и других южных регионов США.

Изначально, как отмечает ученый, его интересовала не тайна того, почему эти муравьи коллекционируют черепа более крупных сородичей, а то, какие химические сигналы они используют для общения с себе подобными и представителями других видов.

К его большому удивлению, рыжие муравьи из Флориды вырабатывали совсем не тот набор запахов, как остальные представители рода Formica. В большинстве случаев их феромоны были фактически неотличимы от тех летучих веществ, которые производили муравьи-одонтомахи (Odontomachus), чьи черепа часто находят в их муравейниках.

Это очень странное совпадение с точки зрения эволюции. Как правило, насекомые используют эти сигналы для того, чтобы отличать представителей своего вида от других муравьев, а не пытаются походить друг на друга, если одно из них не ведет паразитический образ жизни.

Более того, учитывая, что одонтомахи давно считаются одними из самых опасных и свирепых хищных муравьев в Америке, логично было бы предположить, что рыжие муравьи должны были бы сильно отличаться от них для того, чтобы избегать столкновений с этими гигантами.

Скрытые охотники

Это натолкнуло Смита на парадоксальную мысль — Formica archboldi могли целенаправленно охотиться на этих гигантов, используя их запах в качестве одного из средств "камуфляжа". Соответственно, их черепа должны быть не случайными "украшениями" колоний рыжих муравьев, а следами "обедов" последних.

Он проверил эту идею, поймав несколько одонтомахов и высадив их в небольшую лабораторную колонию флоридских рыжих муравьев и других представителей рода Formica. Последующие наблюдения помогли ему раскрыть тайное и очень мощное оружие Formica archboldi.

Оказалось, что эти муравьи действительно могут убивать одонтомахов, сближаясь с ними и выстреливая им в "лицо" струей из кислоты. Одного такого выстрела, как показали наблюдения при помощи высокоскоростной камеры, было достаточно для того, чтобы нанести серьезную травму хищному муравью, и полностью парализовать его в 70% случаев.

Когда это происходило, автор "выстрела" переносил свою жертву в колонию, где она лишалась головы и съедалась сородичами охотника в последующие сутки.

Что интересно, ближайшие родичи Formica archboldi не вели себя подобным образом, но при этом их кислота тоже вызывала паралич у одонтомахов. Это говорит о том, что флоридские рыжие муравьи эволюционировали из "всеядных" насекомых в узко специализированных "охотников за головами", главным источником пищи для которых стали одни из самых опасных беспозвоночных обитателей леса.