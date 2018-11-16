ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Биологи раскрыли тайну муравьев, коллекционирующих "черепа" врагов

(обновлено: 17:13 16.11.2018)
026611
© Фото : Adrian SmithФлоридский рыжий муравей и его коллекция череповФлоридский рыжий муравей и его коллекция черепов
© Фото : Adrian Smith
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Безобидные рыжие муравьи, живущие в лесах Флориды, оказались тайными "охотниками за головами". Они убивают более крупных муравьев при помощи "плевков" кислоты и коллекционируют их черепа в своих муравейниках, пишет натуралист, опубликовавший статью в журнале Insectes Sociaux.

Муравьи-фермеры из рода Cyphomyrmex выращивают единственный любимый сорт грибов уже несколько миллионов лет
© Alex Wild
Муравьи-фермеры выращивают один вид грибов миллионы лет, пишут ученые
"Еще в 1958 году, когда эти муравьи были открыты, ученые заметили нечто необычное. Их муравейники и их окрестности были усеяны отрубленными головами гигантских муравьев-одонтомахов, которых боятся и уважают даже пауки. Никто не знал, откуда они могли взяться в колониях их скромных рыжих кузенов", — рассказывает Адриан Смит (Adrian Smith) из университета Северной Каролины в Роли (США).

Фермеры, рейдеры и рабовладельцы

Муравьи и другие общественные насекомые, такие как пчелы или термиты, появились еще во времена динозавров, и за последующие сотни миллионов лет эволюции они выработали самые разнообразные и зачастую экстравагантные образы жизни.

К примеру, сегодня на Земле существует примерно две сотни видов муравьев-"фермеров", выращивающих одни и те же грибы и питающихся их плодовыми телами на протяжении многих миллионов лет. Многие из их кузенов, живущих в тропических лесах Амазонии, полностью отказались от постоянных колоний и перешли на "кочевой" образ жизни, а другие научились захватывать чужие муравейники и превращать их жителей в своих рабов.

Термит
CC BY-SA 4.0 / Sanjay Acharya / Macro image of a termite (Isoptera) / Cropped image
Ученые открыли термитов, полностью отказавшихся от секса

Смит раскрыл тайну одного из подобных причудливых видов этих насекомых, наблюдая за жизнью колоний обычных рыжих муравьев (Formica archboldi), живущих в лесах Флориды и других южных регионов США. 

Изначально, как отмечает ученый, его интересовала не тайна того, почему эти муравьи коллекционируют черепа более крупных сородичей, а то, какие химические сигналы они используют для общения с себе подобными и представителями других видов.

К его большому удивлению, рыжие муравьи из Флориды вырабатывали совсем не тот набор запахов, как остальные представители рода Formica. В большинстве случаев их феромоны были фактически неотличимы от тех летучих веществ, которые производили муравьи-одонтомахи (Odontomachus), чьи черепа часто находят в их муравейниках. 

Муравьи «целуются» и обмениваются феромонами
© Фото : Adria C. LeBoeuf
Муравьи общаются при помощи поцелуев, выяснили ученые

Это очень странное совпадение с точки зрения эволюции. Как правило, насекомые используют эти сигналы для того, чтобы отличать представителей своего вида от других муравьев, а не пытаются походить друг на друга, если одно из них не ведет паразитический образ жизни.

Более того, учитывая, что одонтомахи давно считаются одними из самых опасных и свирепых хищных муравьев в Америке, логично было бы предположить, что рыжие муравьи должны были бы сильно отличаться от них для того, чтобы избегать столкновений с этими гигантами.

Скрытые охотники

Это натолкнуло Смита на парадоксальную мысль — Formica archboldi могли целенаправленно охотиться на этих гигантов, используя их запах в качестве одного из средств "камуфляжа". Соответственно, их черепа должны быть не случайными "украшениями" колоний рыжих муравьев, а следами "обедов" последних.

Он проверил эту идею, поймав несколько одонтомахов и высадив их в небольшую лабораторную колонию флоридских рыжих муравьев и других представителей рода Formica. Последующие наблюдения помогли ему раскрыть тайное и очень мощное оружие Formica archboldi. 

Оказалось, что эти муравьи действительно могут убивать одонтомахов, сближаясь с ними и выстреливая им в "лицо" струей из кислоты. Одного такого выстрела, как показали наблюдения при помощи высокоскоростной камеры, было достаточно для того, чтобы нанести серьезную травму хищному муравью, и полностью парализовать его в 70% случаев.

Грибок Ophiocordyceps превращает муравьев в зомби, напрямую управляя работой их мускулов
© Фото : Kim Fleming, Penn Stat
Ученые выяснили, как "зомби"-грибок порабощает разум муравьев

Когда это происходило, автор "выстрела" переносил свою жертву в колонию, где она лишалась головы и съедалась сородичами охотника в последующие сутки.

Что интересно, ближайшие родичи Formica archboldi не вели себя подобным образом, но при этом их кислота тоже вызывала паралич у одонтомахов. Это говорит о том, что флоридские рыжие муравьи эволюционировали из "всеядных" насекомых в узко специализированных "охотников за головами", главным источником пищи для которых стали одни из самых опасных беспозвоночных обитателей леса.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена