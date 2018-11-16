ООН может запретить опыты с "саморазмножающимися" генами

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Страны-члены ООН могут проголосовать на этой неделе за введение "временного запрета" на разработку технологий редактирования генома, позволяющих быстро распространять определенные вариации генов в больших популяциях животных. Об этом сообщает новостная служба журнала Nature.

Фабрика генов

"Тотальный запрет всех подобных экспериментов будет большой угрозой для науки, так как никто пока не выработал четкого определения того, что представляют собой "саморазмножающиеся" гены. Это очень грубый и абсолютно ошибочный подход", — заявил Остин Барт (Austin Burt) из Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Открытие CRISPR/Cas9 и других редакторов ДНК нового поколения заставило ученых задуматься о том, можно ли использовать их для того, чтобы очень быстро и надежно распространять "нужные" версии генов по популяциям различных живых существ.

Дело в том, что эти системы вставить в геномы одноклеточных существ или даже многоклеточных животных таким образом, что они начнут удалять все "неправильные" копии генов и заменять их на "нужные" последовательности ДНК во всех его клетках.

В результате этого потомство генно-модифицированных и "нормальных" живых существ всегда будет носителями "правильной" копии гена, а не только в половине случаев, как об этом говорят законы Менделя. Благодаря этому "нужные" версии генов распространятся по всей популяции за несколько поколений, не требуя вмешательства в жизнь животных со стороны людей.

Это можно использовать для самых разных целей – уничтожения инвазивных видов животных, а также комаров и мошек, распространяющих паразитов, защиты домашнего скота или вымирающих видов от болезней или вирусов, а также целого ряда других целей. Многие ученые и политики крайне негативно относятся к этой идее, так как они считают, что подобные "саморазмножающиеся" гены невозможно контролировать.

На этой неделе в Египте начнется очередная встреча участников Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Как передает Nature, главной темой их дискуссий станет возможное введение "временного запрета" на подобные эксперименты.

Барт, один из ведущих специалистов в этой области и глава проекта Target Malaria, нацеленного на использование "саморазмножающихся" генов для уничтожения разносчиков малярии, а также четыре сотни других генетиков резко осудили эту инициативу в открытом письме. Оно было опубликовано на сайте Gene Drive Network, специально созданном для этой цели.

Цена прогресса

"Весь прогресс, который человечество совершило за последний век, был связан с научными открытиями. Наука не может сразу решить все проблемы, но она дает нам инструменты и знания, необходимые для поиска ответов на эти вопросы в будущем. К примеру, разработка вакцин помогла спасти миллионы жизни людей и уменьшить младенческую смертность на 74%. Не стоит запрещать один из научных инструментов до того, как мы оценим все его плюсы и минусы", — заявили ученые.

Барт и его единомышленники, как передает Nature, планируют посетить это совещание и представить свою точку зрения на то, как следует оценивать подобные технологии и в чем их следует ограничивать. Как надеются ученые, им удастся убедить политиков не вводить "тотальный запрет" на все подобные исследования.

Это далеко не первая попытка ввести подобный мораторий – подобную возможность участники Конвенции обсуждают уже четыре года, и два года назад противники "саморазмножающихся" генов уже выносили этот вопрос на обсуждение.

Вероятность этого, как оценивают ситуацию представители научного совета Конвенции, достаточно мала, что связано не с отсутствием большого числа сторонников моратория, а тем, как устроена ООН. Дело в том, что любые решения почти во всех органах ООН требуют полного консенсуса, согласия всех стран-участниц подобных организаций.

В данном случае можно ожидать, что Китай, Австралия, Япония и некоторые другие страны не поддержат идею запрета этих исследований, так как они уже вложили большие ресурсы в изучение "саморазмножающихся" генов.

Вне зависимости от результатов голосования, ученые надеются на то, что встреча позволит им убедить политиков более обстоятельно изучить все потенциальные плюсы и минусы этой технологии, и только потом решить, стоит ли вводить мораторий или нет.