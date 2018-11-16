ООН может запретить опыты с "саморазмножающимися" генами

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Страны-члены ООН могут проголосовать на этой неделе за введение "временного запрета" на разработку технологий редактирования генома, позволяющих быстро распространять определенные вариации генов в больших популяциях животных. Об этом сообщает новостная служба журнала Nature.
Фабрика генов
Открытие CRISPR/Cas9 и других редакторов ДНК нового поколения заставило ученых задуматься о том, можно ли использовать их для того, чтобы очень быстро и надежно распространять "нужные" версии генов по популяциям различных живых существ.
Дело в том, что эти системы вставить в геномы одноклеточных существ или даже многоклеточных животных таким образом, что они начнут удалять все "неправильные" копии генов и заменять их на "нужные" последовательности ДНК во всех его клетках.
В результате этого потомство генно-модифицированных и "нормальных" живых существ всегда будет носителями "правильной" копии гена, а не только в половине случаев, как об этом говорят законы Менделя. Благодаря этому "нужные" версии генов распространятся по всей популяции за несколько поколений, не требуя вмешательства в жизнь животных со стороны людей.
Это можно использовать для самых разных целей – уничтожения инвазивных видов животных, а также комаров и мошек, распространяющих паразитов, защиты домашнего скота или вымирающих видов от болезней или вирусов, а также целого ряда других целей. Многие ученые и политики крайне негативно относятся к этой идее, так как они считают, что подобные "саморазмножающиеся" гены невозможно контролировать.
На этой неделе в Египте начнется очередная встреча участников Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Как передает Nature, главной темой их дискуссий станет возможное введение "временного запрета" на подобные эксперименты.
Барт, один из ведущих специалистов в этой области и глава проекта Target Malaria, нацеленного на использование "саморазмножающихся" генов для уничтожения разносчиков малярии, а также четыре сотни других генетиков резко осудили эту инициативу в открытом письме. Оно было опубликовано на сайте Gene Drive Network, специально созданном для этой цели.
Цена прогресса
"Весь прогресс, который человечество совершило за последний век, был связан с научными открытиями. Наука не может сразу решить все проблемы, но она дает нам инструменты и знания, необходимые для поиска ответов на эти вопросы в будущем. К примеру, разработка вакцин помогла спасти миллионы жизни людей и уменьшить младенческую смертность на 74%. Не стоит запрещать один из научных инструментов до того, как мы оценим все его плюсы и минусы", — заявили ученые.
Барт и его единомышленники, как передает Nature, планируют посетить это совещание и представить свою точку зрения на то, как следует оценивать подобные технологии и в чем их следует ограничивать. Как надеются ученые, им удастся убедить политиков не вводить "тотальный запрет" на все подобные исследования.
Это далеко не первая попытка ввести подобный мораторий – подобную возможность участники Конвенции обсуждают уже четыре года, и два года назад противники "саморазмножающихся" генов уже выносили этот вопрос на обсуждение.
Вероятность этого, как оценивают ситуацию представители научного совета Конвенции, достаточно мала, что связано не с отсутствием большого числа сторонников моратория, а тем, как устроена ООН. Дело в том, что любые решения почти во всех органах ООН требуют полного консенсуса, согласия всех стран-участниц подобных организаций.
В данном случае можно ожидать, что Китай, Австралия, Япония и некоторые другие страны не поддержат идею запрета этих исследований, так как они уже вложили большие ресурсы в изучение "саморазмножающихся" генов.
Вне зависимости от результатов голосования, ученые надеются на то, что встреча позволит им убедить политиков более обстоятельно изучить все потенциальные плюсы и минусы этой технологии, и только потом решить, стоит ли вводить мораторий или нет.