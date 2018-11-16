Ученые выяснили, когда начался худший период в истории человечества

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американские ученые пришли к выводу, что с 536 года нашей эры "начался один из самых страшных периодов" в истории человечества. Об этом сообщает Science.
"И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шёл десятый год правления Юстиниана", — описывал то время византийский историк Прокопий Кесарийский.
Затем, в 541 году, возникла мировая эпидемия чумы (Юстинианова чума), которая унесла жизни 100 миллионов человек на Востоке и 25 миллионов в Европе.
По мнению исследователей, именно крупное извержение вулкана, произошедшее в этой стране, стало причиной вереницы бедствий, которая охватила мир в то время.