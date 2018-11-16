Обнаружен новый признак появления рака

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Согласно исследованию Онкологического центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (the UCLA Jonsson Comprehensive Cancer Center) увеличение в организме натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2) свидетельствует о развитии рака, сообщает научный портал MedicalXpress.

Ранее считалось, что рак получает необходимую для выживания и роста опухоли глюкозу, в первую очередь, при помощи глюкозных транспортеров (GLUT), хотя некоторые виды рака (например, простаты или поджелудочной железы) также "питались", используя SGLT2.

Исследуя рак легких, ученые использовали позитронно-эмиссионная томография для исследования поведения натрий-зависимых переносчиков глюкозы в раковых клетках у мышей. Они обнаружили, что изначально раковым клеткам свойственно использовать SGLT2, а не GLUT.

Ученые использовали позитронно-эмиссионную томографию, чтобы исследовать поведение натрий-зависимых переносчиков глюкозы в раковых клетках у мышей. Они обнаружили, что изначально раковые клетки преимущественно используют SGLT2, а не GLUT для "питания".

По словам онкологов, изменение количества элемента в организме может стать новым биологическим признаком, способным помочь диагностировать предраковое состояние или рак на ранних стадиях, когда его намного легче лечить. Эксперты считают, что открытие облегчит не только лечение опухоли, но и будет предотвращать ее возникновение.