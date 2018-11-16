В Приморье создали антисептик из рыбьих жиров

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке получили новый антисептик из рыбьих жиров, который можно использовать при лечении заболеваний кожи и слизистых оболочек, сообщает вуз.

"Исследования проводились с использованием жира промысловых рыб Тихого океана: иваси, сайры, сельди, минтая и других. По мнению исследователей Школы биомедицины ДВФУ, постоянные поиски и создание антисептических препаратов широкого спектра действия необходимы, поскольку возбудители постепенно развивают механизмы защиты к существующим препаратам, что снижает эффективность антимикробной терапии", — говорится в сообщении.

Авторы разработки отмечают, что производить новый антисептик технологически просто и экономично. Средство представляет собой прозрачный водный раствор светло-желтого цвета со слегка уловимым запахом.

Ученые ДВФУ установили, что добавление в смесь солей поливалентных металлов — меди, железа, хрома, никеля — повышает скорость накопления и емкость антимикробной активности. На способ получения антисептика уже получен патент. В ближайшее время планируется провести испытания перед использованием антисептика в медицине.