В Space X сообщили об успешной посадке первой ступени Falcon 9 в море

ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на баржу в Атлантическом океане после запуска катарского коммуникационного спутника Es'hail 2 и, возможно, будет использована для третьего полета, компания SpaceX вела прямую трансляцию старта и посадки ракеты.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 23.46 мск в четверг. Первая ступень ракеты-носителя штатно отделилась и плавно вертикально приземлилась на баржу через 9 минут после старта.

"Первая ступень приземлилась на платформу "of course I still Love You" в Атлантическом океане для потенциально возможного после восстановления третьего полета одного и того же ускорителя", — сказал ведущий трансляции.

Сохраненная первая ступень совершила свой первый полет в июле при запуске канадского спутника Telstar 19 V. Ранее SpaceX, которая надеется за счет многоразовости удешевить космические полеты, не проводила третьих стартов одной и той же ракеты.