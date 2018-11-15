Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с катарским спутником

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с американского космодрома во Флориде с катарским коммуникационным спутником Es'hail 2, трансляцию запуска ведет оператор запуска компания SpaceX.
Отделение первой ступени ракеты-носителя произошло в штатном режиме через три минуты после старта. Компания планирует совершить посадку первой ступени ракеты на плавучую платформу у побережья Флориды.
Спутник Es'hail 2 принадлежит катарской компании Es'hail Sat, аппарат будет обеспечивать передачу сигнала на Ближнем Востоке, Северной Африке и Европе. Его предшественник Es'hail 1 был запущен в 2012 году.