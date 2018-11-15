"Союз МС-11" пробудет в составе МКС почти 200 суток

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Экипаж первого после аварии "Союза-ФГ" корабля вернётся с Международной космической станции через 194 суток после начала полета, говорится в информационном сообщении Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

В 2016-2017 годах корабли "Союз МС" находились в составе станции 120-130 суток, притом что могут находиться в космосе до 200 дней.

"Планируемая продолжительность полета 194 суток", — говорится в документе.

Российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн 3 декабря должны отправиться на корабле "Союз МС-11" к МКС. Это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии 11 октября, когда на этапе разделения ступеней произошла нештатная ситуация с ракетой "Союз-ФГ". Космический корабль "Союз МС-10" не был выведен на орбиту и сел в Казахстане.

Изначально планировалось, что новый экипаж отправится на станцию в 20-х числах декабря уже после возвращения "Союза МС-09" с космонавтом и астронавтами, сейчас находящимися на МКС. Но для того, чтобы не оставлять станцию беспилотной и устроить экипажам полноценную пересменку, очередной старт пришлось перенести на более раннюю дату.