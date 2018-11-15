На борту летящего к Меркурию зонда протестировали российский прибор

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Проведено тестовое включение российского прибора на борту летящего к Меркурию космического аппарата BepiColombo Европейского космического агентства, замечаний к работе нет, сообщается на сайте Института космических исследований.

"Все узлы и системы прибора МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр — ред.) работают штатно, замечаний нет. Были проведены первые летные калибровки детекторов прибора, получены данные о фоновых потоках гамма-лучей и нейтронов на борту космического аппарата", — говорится в сообщении.

Включение было проведено 15 ноября из Центра управления полетом в Дармштадте.

BepiColombo — совместный проект Европейского космического агентства и Японского аэрокосмического агентства. Миссия была выведена в космос 20 октября 2018 года и переведена на траекторию полета к Меркурию. Она включает два аппарата: "Меркурианский планетный орбитальный аппарат" и "Меркурианский магнитосферный орбитальный аппарат".

Прибор МГНС создан в Институте космических исследований РАН по заказу госкорпорации "Роскосмос".

Прибор предназначен для регистрации гамма-лучей и нейтронов от поверхности Меркурия. Целями исследований в этом эксперименте являются измерение элементного состава поверхности Меркурия и изучение полярных ледников планеты. Кроме того, прибор будет регистрировать вспышки на Солнце с расстояния орбиты Меркурия: аппарат приблизится к Солнцу на расстояние 46 миллионов километров, что примерно в три раза меньше расстояния до Земли.

Полет к Меркурию будет продолжаться около 7 лет, прибытие ожидается в декабре 2025 года.