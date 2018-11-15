Greenpeace рассказал о снижении уровня загрязнения главных рек России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уровень загрязнения двадцати главных рек России снизился за последние 25 лет, говорится в представленной в четверг книге "Окружающая среда и её охрана в России. Изменения за 25 лет", написанной директором по программам Greenpeace России Иваном Блоковым.

"Проведённые расчёты показывают, что за прошедшие четверть века качество вод, определяемое по удельному комбинаторному индексу загрязнения вод (УКИЗВ), в рассматриваемых точках стало лучше", – говорится в книге.

Речь идет о 20 главных реках: Белая (Мурманская область), Нева, Преголя, Западная Двина, Днепр, Кубань, Терек, Дон, Волга, Белая (Башкирия), Печора, Иртыш, Таз, Обь, Енисей, Селенга, Амур, Поронай, Колыма, Лена.

Как уточняет автор, в 2017 году у 12 из 20 рассмотренных рек загрязнение было заметно ниже, чем в среднем за 25 лет. При этом усредненные значения индекса снизились за последние пять лет по сравнению с усреднёнными значениями за 25 лет у 13 рек из 20.

Однако у шести рек — Белой (Мурманская область), Днепра, Западной Двины, Печоры, Волги и Лены — качество вод к 2017 году стало заметно хуже. Для Невы ситуация не изменилась.

"Таким образом, можно говорить, что за четверть века чуть более чем в половине характерных створов рассматриваемых рек качество вод несколько улучшилось", – говорится в книге.

Как уточняется в книге, для оценки были выбраны многие крупнейшие реки страны, за исключением тех, которые в меньшей степени подвержены антропогенному воздействию. Наряду с Енисеем, Волгой и Леной рассматривается также один крупный приток – Иртыш. Кроме того, были включены несколько рек, наиболее представительных для разных бассейнов, например Поронай (крупнейшая река Сахалина) и Преголя (крупнейшая река Калининградской области).