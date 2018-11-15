Космонавт рассказал о подготовке экспедиции к МКС после аварии "Союза-ФГ"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Подготовка очередной экспедиции на Международную космическую станцию претерпела изменения после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября, сообщил на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов российский космонавт Олег Кононенко.

"Подготовка претерпела изменения, стала более насыщенной. В единицу времени увеличилось количество часов и предметов в части науки, ведь претерпела изменения научная часть, плюс добавился выход, который планировался в ноябре, а теперь перенесен на декабрь, и этот выход я буду делать вместе с Сергеем (Прокопьевым, сейчас находится на МКС — ред.), подготовка усложнилась и интенсифицировалась", — рассказал Кононенко.

В состав основного экипажа помимо Кононенко входят канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн. Их дублеры — космонавт Александр Скворцов, европейский космонавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган. На этой неделе они прошли экзаменационные тренировки на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента МКС. Старт экспедиции запланирован на 14.31 мск 3 декабря.

Это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии 11 октября, когда на этапе разделения ступеней произошла нештатная ситуация с ракетой "Союз-ФГ". Космический корабль "Союз МС-10" не был выведен на орбиту и сел в Казахстане.