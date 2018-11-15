Ученый рассказал, когда россияне увидят самый яркий осенний звездопад

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Самый яркий осенний звездопад — метеорный поток Леониды — можно будет наблюдать в ночь с 16 на 17 и с 17 на 18 ноября на территории России, сообщил РИА Новости начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Леониды — основной метеорный поток осени, максимум действия которого приходится на 17 ноября.

"Метеорный поток Леониды назван в честь созвездия Льва или, по латыни — Leo. Если мысленно нарисовать путь увиденных метеоров, то их траектории сойдутся в той части неба, где находится созвездие Льва. Леониды — самый яркий осенний "звездопад", поскольку скорость, с которой частички, образовавшиеся после распада кометы Темпеля-Туттля, влетают в атмосферу, самая высокая из всех, которая наблюдается во время звездных дождей. И своего пика этот "звездный дождь" достигает 17 ноября", — рассказал Лапин.

По его словам, осенний звездопад не такой частый, который наблюдается в августе, когда в час можно увидеть более сотни метеоров. При наблюдении за Леонидами можно увидеть не более 25 "падающих звезд" за час, но они будут яркими и крупными.

"Для того, чтобы увидеть Леониды, нужно смотреть в восточном направлении — туда, где находится созвездие Льва. Делать это лучше всего ближе к полуночи 16 и 17 ноября. К тому времени Луна спрячется и не будет мешать наблюдениям. Так что для любителей астрономии и романтиков создаются самые благоприятные условия", — сказал ученый.

Он добавил, что больше до конца года ярких астрономических событий не будет.

Прародительница Леонид —комета Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle). Она имеет ядро диаметром 4 километра и обращается вокруг Солнца приблизительно за 33,2 года. Каждые 33 года метеорный поток Леониды проливается необычайным метеорным дождем. Это связано именно с тем, что сама комета Темпеля-Туттля возвращается к Солнцу каждые 33 года. Самый яркий зафиксированный в истории поток Леонид пришелся на 1833 год, когда свидетели одновременно наблюдали в небе тысячи светящихся треков. Очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада. Мощный метеорный дождь также наблюдался в 1966 году, тогда каждый час в земной атмосфере сгорало до 150 тысяч метеоров.