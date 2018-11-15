В Египте нашли могилу беременной женщины, жившей более трех тысяч лет назад

КАИР, 15 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Совместная американо-итальянская археологическая миссия обнаружила в районе Ком-Омбо на юге Египта могилу беременной женщины, жившей, вероятно, между 1750 и 1550 годами до нового времени, сообщило министерство по делам памятников древности Египта.

Сообщается, что находка была сделана в районе некрополя, в котором совершались захоронения кочевников, приходивших в Египет с юга более трех тысяч лет назад. Женщина, возраст которой на момент кончины составлял примерно двадцать пять лет, находилась на последнем сроке беременности. Женщина, вероятно, умерла при родах, к смерти привела неправильно вылеченная травма тазовых костей.

В могиле археологи обнаружили корзины, глиняные сосуды, а также необработанный жемчуг, что, по мнению ученых, свидетельствует о том, что женщина при жизни занималась созданием ювелирных украшений.