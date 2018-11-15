Члены экипажа, который полетит к МКС, уверены в надежности "Союза"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Система аварийного спасения, сработавшая во время аварии в октябре, показала надежность российских кораблей "Союз", считают зарубежные астронавты.

Российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн 3 декабря должны отправиться на МКС. На этой неделе они прошли экзаменационные тренировки на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента МКС.

"Союз" — замечательная система, очень надежный. У нас была демонстрация в октябре, что всегда есть выход. Что если что-то нештатное происходит, для экипажа всегда есть выход. Придает уверенность", — сказал Сен-Жак на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

"Я доверяю ракете, надежности систем корабля. Я могу сказать, что я готова к полету", — добавила Макклейн.

По ее словам, авария ракеты "Союз-ФГ" в октябре продемонстрировала, что система аварийного спасения работают на 100%. "Мы считаем, что это была не неудача, а успех, потому что наши коллеги в целости и невредимости вернулись домой", — сказала она.

Это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии 11 октября, когда на этапе разделения ступеней произошла нештатная ситуация с ракетой "Союз-ФГ". Космический корабль "Союз МС-10" не был выведен на орбиту и сел в Казахстане.