Ученые назвали диету, которая не теряет эффективность со временем

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Кетодиета и другие режимы питания с небольшой долей углеводов не становятся менее полезными с течением времени и заставляют тело сжигать больше, а не меньше калорий. К такому выводу пришли биологи из США, опубликовавшие свои выводы в журнале BMJ.

Танталовы муки

"Мы показали, что не все калории одинаково влияют на наше тело. Если эти различия не исчезнут в будущем, то человек, придерживающийся подобной диеты, сбросит примерно на девять килограммов больше, чем люди, соблюдающие иные режимы питания", — заявила Кара Эббелинг (Cara Ebbeling) из Гарвардского университета (США).

Сейчас так называемая кетодиета стремительно набирает популярность. Ее главное отличие — то, что основную часть калорий составляют не углеводы, а жиры и белки. Такая замена заставляет мозг и другие органы использовать в качестве основного источника энергии не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны.

Это включает особый режим сбережения энергии, из-за чего мышцы становятся более выносливыми, а клетки — медленнее стареют. Поэтому кетоновая диета стала особенно популярной среди велосипедистов, бегунов-марафонцев и других спортсменов, для которых важна выносливость.

Эббелинг и ее коллеги открыли еще один плюс бедных на углеводы диет, когда наблюдали за тем, как различные режимы питания влияют на здоровье и уровень потребления калорий у двух сотен добровольцев.

Как отмечает биолог, все диеты были подобраны так, чтобы за 20 недель эксперимента его участники потеряли бы примерно по два килограмма. В реальности это, как правило, происходит очень редко из-за любопытного феномена, природу которого изучали авторы статьи.

Дело в том, что чувство голода и хронический недостаток пищи практически всегда заставляет организм экономить — тратить меньше калорий, сокращая уровень физической или ментальной активности. В результате диета постепенно теряет эффективность – для ее поддержания человеку приходится есть все меньше и меньше, а это может негативно сказаться на здоровье.

Гормональная рука голода

Как считают многие биологи, эта аномалия связана с тем, что недостаток пищи и избыток инсулина особым образом меняют работу мозга, из-за чего человек одновременно чувствует себя более голодным и подсознательно экономит энергию. Концентрации же инсулина, в свою очередь, зависят от того, насколько та или иная диета богата углеводами.

Команда Эббелинг проверила эту идею, проследив за тем, как менялся уровень потребления энергии у добровольцев, сидевших на кетодиете или ее аналогах, а также употреблявших низкокалорийную пищу с большой долей сахаров и крахмала.

Как оказалось, расхождения действительно есть, причем их масштабы росли с каждым днем соблюдения той или другой диеты. Участники опытов, сидевшие на белковой или жирной пище, к концу эксперимента в среднем сжигали примерно на 200-300 калорий больше, чем те, чей рацион наполовину состоял из углеводов.

Масштабы этих различий, как отмечает биолог, напрямую зависели от концентрации инсулина – чем больше было гормона, тем полезнее для добровольцев была кетодиета. К примеру, люди в преддиабетическом состоянии, пытавшиеся сбросить вес по методике Эббелинг и ее коллег, в среднем сжигали на 500 килокалорий больше, чем участники опытов, придерживавшиеся обычной диеты.

Все это, как отмечают ученые, подтверждает их теорию о том, что "не все калории одинаково полезны", и говорит в пользу того, что диетологам нужно не просто ограничивать энергетическую ценность пищи, но и менять сам рацион пациентов.



