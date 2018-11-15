В РКС предложили проверять микроэлектронику для космоса с помощью рентгена

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) предложил Минпромторгу проверять качество производимой для космического применения микроэлектроники с помощью рентгена, сообщили РИА Новости в компании.

"Сотрудники РКС завершили тестирование и усовершенствование методики исследования электронных компонентов при помощи рентгена. В ходе длившейся почти два года работы были обследованы более 60 тысяч изделий, у 3% из которых были выявлены различные несоответствия предъявляемым требованиям. На основе полученных данных создана типовая методика, которая в ближайшее время станет обязательной частью наземных испытаний электронных компонентов приборов для космоса", — сказали в РКС.

В настоящее время холдинг обратился в Минпромторг для согласования разработанной методики.

Научно-технический совет РКС в инициативном порядке одобрил решение сделать обязательным применение процедуры рентгеновского контроля для определенных типов изделий, используемых компанией при создании приборов космического назначения.

Ранее сообщалось, что на российских спутниках устанавливается до 70 процентов электроники иностранного производства.