Комиссия утвердила к полету на МКС первый после аварии "Союза" экипаж

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Межведомственная комиссия на заседании в Центре подготовки космонавтов в четверг рекомендовала очередной экипаж к полету на Международную космическую станцию, сообщили РИА Новости участники совещания.

Это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии 11 октября, когда на этапе разделения ступеней произошла нештатная ситуация с ракетой "Союз-ФГ". Космический корабль "Союз МС-10" не был выведен на орбиту и сел в Казахстане.

"Основной и дублирующий экипаж утверждены", — сообщили представители комиссии по итогам совещания.

В состав основного экипажа входят российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн. Их дублеры — космонавт Александр Скворцов, европейский космонавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.

На этой неделе они прошли экзаменационные тренировки на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз" и российского сегмента МКС.

Старт экспедиции запланирован на 14.31 мск 3 декабря.