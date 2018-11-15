Ученые назвали новую причину склонности к алкоголю

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Группа ученых из США, Мексики и Испании пришла к выводу, что климатические условия влияют на употребление спиртных напитков. Об этом сообщается в научном журнале Hepatology.

Эксперты сравнили уровень потребления алкоголя и погодные условия в 193 странах, используя данные Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации. По словам исследователей, чем суровее климат — тем люди более склонны пить алкогольные напитки.

Специалисты также обнаружили, что проблемы с алкоголизмом и циррозом печени встречаются намного чаще в холодных странах. Кроме того, ученые считают, что употребление алкоголь может быть вызвано желанием согреться или "убежать от депрессии", возникающей из-за небольшого количества солнечных дней в году.

Ранее в Минздраве сообщили, что в России больше всего от алкогольной зависимости страдает трудоспособное население от 20 до 60 лет, однако уровень алкоголизма в целом падает.