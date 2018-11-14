ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Взаимодействие США и России в космосе сегодня является самым тесным в истории, уверен глава НАСА Джим Брайденстайн.

"Может, вы не обратили внимания, но иногда люди "земные" в США и России ладят между собой не очень хорошо, у нас есть всевозможные "земные" споры, но когда дело касается исследования космоса, открытий, науки и освоения космоса, отношения между "Роскосмосом" и НАСА крепче сегодня, чем когда-либо. Мы хотим, чтобы они оставались крепкими", — сказал Брайденстайн, выступая на аэрокосмическом саммите в Канаде.

Он напомнил, что 3 декабря на российской ракете "Союз" на МКС в составе международного экипажа отправится канадский астронавт Давид Сен-Жак. По словам руководителя американского космического ведомства, это "вновь демонстрирует, как важно международное взаимодействие".

Говоря о международном сотрудничестве, Брайденстайн заверил, что следующий масштабный проект в космосе — строительство лунной базы, будет открыт для всех участников МКС и других стран.

"Когда мы думаем об исследованиях в целом, это делается для всего человечества. И мы хотим, чтобы все международные партнеры, которые работают на МКС, все 15 из них… участвовали в построении архитектуры нового поколения между Землей и Луной", — сказал глава НАСА.