Гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков покинул пост

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Гендиректор компании "Главкосмос", которая занимается обеспечением зарубежных контрактов госкорпорации "Роскосмос", Денис Лысков покинул свой пост, сообщили РИА Новости в Роскосмосе.
"Подтверждаем данную информацию", — сказали там.
Причины увольнения главы компании в "Роскосмосе" не уточнили.
С 27 сентября 2016 года кресло генерального директора компании "Главкосмос" занимал Денис Лысков, который до этого работал на должности статс-секретаря — первого заместителя руководителя Федерального космического агентства и возглавлял ликвидационную комиссию.
Помимо того, компания представляет российскую сторону в рамках проекта по запуску ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, в рамках проекта по запуску группировки спутников OneWeb. Также через "Главкосмос" Роскосмос осуществляет сотрудничество с Китаем и NASA. Помимо того, компания определена головной по продвижению данных дистанционного зондирования Земли с российских спутников на зарубежные рынки.