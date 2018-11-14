Гендиректор "Главкосмоса" Денис Лысков покинул пост

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Гендиректор компании "Главкосмос", которая занимается обеспечением зарубежных контрактов госкорпорации "Роскосмос", Денис Лысков покинул свой пост, сообщили РИА Новости в Роскосмосе.

"Подтверждаем данную информацию", — сказали там.

Причины увольнения главы компании в "Роскосмосе" не уточнили.

В июле со ссылкой на годовой отчет "Главкосмоса" сообщалось, что компания объяснила снижение чистой прибыли в 2017 году необходимостью выплаты бонусов гендиректору. Согласно отчету, чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 257,6 миллионов рублей вместо запланированных 279 миллионов. По итогам работы в 2016 году гендиректор получил премию в 3,4 миллиона рублей.

С 27 сентября 2016 года кресло генерального директора компании "Главкосмос" занимал Денис Лысков, который до этого работал на должности статс-секретаря — первого заместителя руководителя Федерального космического агентства и возглавлял ликвидационную комиссию.

Компания "Главкосмос" была образована в 1985 году для продвижения советских космических программ за рубежом. В настоящее время компания оказывает услуги по запуску микроспутников в качестве попутной нагрузки при запуске больших космических аппаратов по Федеральной космической программе на российских ракетах "Союз".

Помимо того, компания представляет российскую сторону в рамках проекта по запуску ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, в рамках проекта по запуску группировки спутников OneWeb. Также через "Главкосмос" Роскосмос осуществляет сотрудничество с Китаем и NASA. Помимо того, компания определена головной по продвижению данных дистанционного зондирования Земли с российских спутников на зарубежные рынки.