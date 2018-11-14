Неандертальцы не были безрассудными "берсерками", выяснили ученые

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Неандертальцы вряд ли были свирепыми и азартными охотниками, предпочитавшими нападать на добычу или соплеменников при помощи оружия ближнего боя, заявляют антропологи в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ярость пещерного человека

"Мы не нашли никаких намеков на то, что неандертальцы чаще страдали от травм головы и других повреждений, связанных с "рукопашкой", о чем часто говорят наши коллеги. Поэтому мы предполагаем, что неандертальцы не были агрессивными и неуклюжими охотниками, как это принято считать сегодня", — заявила Катерина Харвати (Katerina Harvati) из Тюбингенского университета (Германия).

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские "кузены" наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и в Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться "химией" для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

Многочисленные орудия труда и артефакты, найденные на стоянках Homo neanderthalensis в России, Германии и прочих странах Европы, указывают на то, что эти древние люди добывали себе пропитание, охотясь на различных крупных животных.

© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014 Палеоантропологи выяснили, что неандертальцы были коллекционерами

Большинство антропологов считает, опираясь на большое число повреждений на костях неандертальцев, а также характерные следы копий и рубил на костях их жертв, что "кузены" современного человека предпочитали сражаться в "рукопашном бою", подобно скандинавским берсеркам, используя копья и топоры и отказываясь убивать добычу или врагов издали.

Частично эти представления были связаны и с тем, что руки неандертальцев предположительно были менее ловкими, чем у кроманьонцев. Недавно Харвати и ее коллеги выяснили, что это было не так — аборигены Европы могли создавать "продвинутые" орудия труда и стрелять из лука не хуже, чем наши предки.

Зарубки на костях

Эта идея натолкнула их на мысль, что представления о безрассудном характере неандертальцев могут быть ошибочными. Они проверили, так ли это на самом деле, изучив следы травм на огромном числе ископаемых черепов и других костей неандертальцев и кроманьонцев, и сравнив их между собой.

Оказалось, что аборигены Европы и их пришлые "конкуренты" одинаково часто получали травмы лица и других частей черепа, причем и в том, и в другом случае подобные повреждения получали мужчины, а не женщины. Ученые связывают это с существованием "разделения труда" между полами и среди наших предков, и их соседей.

Отсутствие различий в частоте переломов черепа и прочих следов "производственных происшествий", соответственно, говорит о том, что неандертальцы не страдали от излишней склонности к риску и охотились на добычу примерно так же, как и кроманьонцы.

С другой стороны, небольшие различия между двумя видами древних людей все же существовали. Они касались возраста, когда приобретение подобных повреждений было наиболее вероятно. В случае с нашими предками, их чаще всего приобретали мужчины в среднем и пожилом возрасте.

Среди неандертальцев картина была иной – переломы шеи, костей лица и черепной коробки чаще всего случались среди детей и молодых мужчин в возрасте до 30 лет. Почему это так, ученые пока не знают, но предполагают, что это может быть связано с различиями в поведении молодежи и того, и другого вида, или же с тем, что организм неандертальцев сильнее страдал от последствий травм черепа и головы.

Дальнейшее изучение переломов и прочих травм неандертальцев, как надеются ученые, поможет раскрыть другие тайны их жизни и понять, почему они исчезли с лица Земли, проиграв конкуренцию нашим предкам.