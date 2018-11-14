Космический туризм на "Союзах" могут возобновить в 2019 году

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Производитель пилотируемых кораблей "Союз" Ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассматривает возможность возобновления космического туризма в 2019-2020 годах, говорится в квартальном отчете корпорации, опубликованном на ее сайте.

"Осуществление коммерческих полетов приостановлено. Однако, рассматривается возможность их возобновления в 2019-2020 годах", — говорится в документе.

Там поясняется, что такая практика была приостановлена в связи с необходимостью доставки на Международную космическую станцию зарубежных астронавтов после завершения программы полетов американских шаттлов.