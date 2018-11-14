Главный эндокринолог Москвы развеял мифы о сахарном диабете

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чрезмерное употребление сахара не является прямой причиной возникновения сахарного диабета, и заразиться им нельзя, мед и сахарозаменители могут быть опасны при потреблении в неограниченных количествах, а инсулин не вызывает зависимость, рассказали РИА Новости в столичном департаменте здравоохранения со ссылкой на главного эндокринолога Москвы Михаила Анциферова.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом (World Diabetes Day) отмечается ежегодно 14 ноября — в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия. Всемирный день был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.

"За последние 10 лет численность больных сахарным диабетом в мире увеличилась более чем в два раза. В России, по данным федерального регистра диабета, зарегистрировано около 4,5 миллиона больных. Согласно результатам исследования NATION, у 24% взрослого населения России имеется предиабет, у 5,4% — сахарный диабет 2 типа, при чем более половины из них не знает о наличии заболевания. Таким образом, реальная численность пациентов с сахарным диабетом в нашей стране может составлять около 8-9 миллионов человек", — рассказал Анциферов.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут пройти бесплатное обследование на предрасположенность к сахарному диабету 2-го типа с 12 по 16 ноября, акция пройдет в центрах здоровья во взрослых и детских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы. Обследование включит сбор семейного анамнеза заболевания, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления и экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови.

Мифы о сахаре, излишнем весе и инсулине

Один из главных мифов о сахарном диабете заключается в том, что его вызывает чрезмерное употребление сахара. Как пояснил главный эндокринолог столицы, потребление сахара в больших количествах, безусловно, вредит здоровью и может способствовать ожирению, что, в свою очередь, является одним из факторов риска развития сахарного диабета 2-го типа. Тем не менее, это не является его прямой причиной.

"Существует также миф о том, что диабет поражает только людей с избыточным весом. Большинство случаев заболевания сахарным диабетом 2-го типа выявляют у людей с избыточной массой тела и ожирением. Но он может возникнуть и при нормальной массе тела", — поясняет эндокринолог.

Также бытует мнение, что пациенты с диабетом не могут употреблять продукты, содержащие углеводы. "На самом же деле люди, болеющие сахарным диабетом, должны придерживаться принципов здорового питания, когда на долю углеводов приходится 50-55% от суточной калорийности пищи. При этом, важной особенностью является ограничение продуктов, содержащих легкоусвояемые углеводы, то есть сахар, мед, варенье, джем, сладкие напитки и соки", — объяснил врач.

Люди, которые стараются ограничить себя в употреблении сладкого, сидят на диете, не должны считать, что мед и сахарозаменители можно есть в неограниченных количествах. Как объяснил Анциферов, мед повышает уровень глюкозы в крови примерно так же, как и пищевой сахар.

"Сахарозаменители в очень больших количествах тоже не всегда безвредны, поэтому их нужно употреблять в разумных, стандартных количествах. Заменители сахара не оказывают никакого терапевтического воздействия на организм, не входят в программы лечения диабета и не являются обязательными составляющими рациона питания", — предостерегает врач.

То, что инсулин вреден и вызывает зависимость, тоже является очередным мифом о болезни, и по этой причине многие пациенты с диабетом боятся введения инсулина.

"При сахарном заболевании 1-го типа инсулин необходимо вводить несколько раз в день, поскольку он очень важен для поддержания жизни и здоровья. При сахарном диабете 2-го типа на первых этапах заболевания поджелудочная железа еще справляется с выработкой инсулина. Потому на этом отрезке времени назначают специальные препараты для понижения сахара, как правило, в таблетках, но есть и в форме инъекций. При прогрессировании болезни организму все сложнее вырабатывать инсулин, прежние препараты уже не дают должного эффекта. Вот тогда и нужно начать прием инсулина", — поясняет Анциферов.

Он отметил, что инъекции инсулина добавляют в лечение в том случае, когда таблетки уже не помогают снизить сахар в крови. "Если этого своевременно не сделать, то сахар в крови будет долгое время оставаться значительно повышенным. А это, в свою очередь, вызовет развитие тяжелых осложнений", — сказал врач.

Мифы о заражении, ампутациях и занятиях спортом

Как подчеркнул Анциферов, заражение сахарным диабетом невозможно ни при каких обстоятельствах и контактах. Более того, при планировании беременности, качественной подготовке к ней и хорошо контролируемом диабете в течение всего периода вынашивания плода женщина способна родить здорового малыша без вреда для его и своего здоровья.

"Опасность представляют случаи незапланированной беременности на фоне высоких показателей глюкозы в крови в первые три недели беременности, когда формируются органы будущего ребенка. Именно поэтому женщине с сахарным диабетом очень важно применять надежные методы контрацепции и со всей ответственностью подходить к вопросу планирования беременности", — сказал врач.

Опасностью диабета, по словам эндокринолога, является тот факт, что поначалу болезнь никак не проявляет себя, и больной чувствует себя плохо далеко не сразу. Так, в группе риска находятся люди после 40 лет, с избыточной массой тела или ожирением, а также те, у кого этой болезнью страдают родители, братья и сестры — таким пациентам необходимо раз в год определять сахар крови натощак.

Анциферов также назвал мифом факт, что больные сахарным диабетом рано или поздно теряют зрение и подвергаются ампутации конечностей. Он пояснил, что это поздние тяжелые осложнения, риск возникновения которых существенно снижается у некурящих больных, поддерживающих целевые показатели сахара крови, липидов и артериального давления. Кроме того, современные лекарственные препараты и новые подходы к терапии диабета способствуют уменьшению частоты связанных с ним осложнений.

"Больным сахарным диабетом также не противопоказаны занятия спортом — людям с этим заболеванием необходима регулярная физическая активность для улучшения самочувствия. Безусловно, при выборе физической нагрузки следует учитывать наличие противопоказаний. Абсолютных противопоказаний к выполнению физических упражнений у больных диабетом нет. Однако до начала занятий лучше проконсультироваться с врачом. Очень важно избегать гипогликемий", — рассказал специалист.

Анциферов подчеркнул, что сегодня полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать, чтобы жить полноценной жизнью.

"Если своевременно узнать о риске возникновения болезни, то можно попытаться её предотвратить. Во многих случаях изменение образа жизни могло бы остановить или затормозить развитие сахарного диабета 2-го типа", — заключил столичный эндокринолог.